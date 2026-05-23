В Минске с 23 мая стартует летний сезон культмероприятий – узнали, что ждет минчан и гостей столицы

С 23 мая в Минске стартует летний сезон культурных мероприятий. А уже с 24 по 26 мая в столице впервые пройдут Дни Казани, города – побратима Минска. В программе бизнес-форум, гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», товарищеский матч юных хоккеистов, а также подписание ряда соглашений о сотрудничестве. О том, что ждет минчан и гостей столицы, поговорим с нашей гостьей.

Илона Илларионова, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Традиционно готовимся заранее вообще к летнему сезону, потому что уже меньше двух недель остается до самого любимого периода, я думаю, у всех минчан – лета.

И, конечно, для нас очень важно, чтобы у каждого человека, в том числе у каждого нашего гостя, мы знаем, что летний период достаточно активный именно на посещение нашей столицы, проходил ярко, активно и интересно. Мы уже 23 мая запускаем летний музыкально-туристический сезон. Возвращается ряд уже традиционных мероприятий, это и классика у ратуши, джазовые вечера, начнет работать театральный дворик в Раковском предместье, будут и танцевальные площадки на арт-террасе Верхнего города, танцевальная площадка в парке Челюскинцев.

И еще не могу не отметить тот факт, что в этом сезоне мы запускаем несколько абсолютно новых проектов. Таким является, например, молодежный фестиваль «Формула успеха». Он пройдет на нашей такой уже популярной площадке в историко-культурном комплексе «Лошицкий» на Чижевских, 17.

Там вот как раз таки в субботу с 17:00 до 20:00 будут выступать наши молодые талантливые ребята из педагогического университета имени Максима Танка и гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. То есть мы заранее запускали, анонсировали этот проект и даже не ожидали, что действительно столько молодых ребят в летний сезон захочет поделиться своим творчеством. Это не профессиональные артисты, но они очень талантливые, и мы будем надеяться, что будут собирать уже на такой большой площадке свою аудиторию.