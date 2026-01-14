В канун старого Нового года и в рамках республиканского благотворительного марафона «Наши дети» заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков и хоккеисты минского «Динамо» поддержали детей в онкоцентре в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенатор совместно с игроками решили навестить маленьких пациентов, проходящих длительное лечение, подарить им праздничное настроение и напомнить, что они не одиноки в своей борьбе. В неформальной обстановке гости пообщались с детьми и их родителями, вручили подарки и поделились добрыми пожеланиями.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы каждый раз поражаемся, насколько сильны духом эти дети, какая у них сила воли к победе над своими болезнями. Глядя на них, мы понимаем, что они настоящие бойцы. И такие встречи для нас – это возможность сказать им спасибо за их мужество и пожелать им, конечно, скорейшего выздоровления. И, естественно, мы будем рады видеть их на матчах хоккейного клуба «Динамо» тогда, когда иммунитет позволит им это сделать.

Сэм Энас, нападающий «Динамо-Минск»:

Это отличная встреча. Я думаю, это позволяет увидеть некоторые вещи, через которые проходят дети, под другим углом. Они такие сильные. Для нас очень приятно, что мы можем чем-то им помочь. Думаю, то, через что они проходят, гораздо тяжелее, чем то, через что проходят хоккеисты. Мы сражаемся, боремся в игре, которая длится три часа. Они это делают 24 часа в сутки. И так каждый день. Они настоящие бойцы и люди, которые трудятся и используют свою силу, способности без отдыха. Это впечатляюще.