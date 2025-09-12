В Минске начал работу новый фан-шоп хоккейного клуба «Динамо-Минск»

Главная задача – сделать не просто точку продажи атрибутики, а место притяжения для всех болельщиков белорусского клуба. Успехи «зубров» в прошлом сезоне не оставили равнодушными любителей ледовой игры номер один, а интерес к этому виду спорта в нашей стране становится только крепче. Посещаемость матчей «динамовцев» бьет рекорды, а домашние игры собирают поклонников хоккея со всей страны.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Спорт уже давно уже вышел за пределы спортивных площадок, а хоккей – это давно уже намного больше, чем просто спорт. Это страсть, которая объединяет миллионы людей. Это эмоции, которые мы все переживаем, болея за наши команды.

Все это невозможно было бы без болельщиков. Хорошо, что хоккейный клуб «Динамо» прекрасно это понимает и создает все условия для того, чтобы болельщик чувствовал себя нужным и необходимым.