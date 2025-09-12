Любимая команда стала еще ближе. Сегодня в Минске начал работу новый фан-шоп хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-спорт».
Любимая команда стала еще ближе. Сегодня в Минске начал работу новый фан-шоп хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-спорт».
Главная задача – сделать не просто точку продажи атрибутики, а место притяжения для всех болельщиков белорусского клуба. Успехи «зубров» в прошлом сезоне не оставили равнодушными любителей ледовой игры номер один, а интерес к этому виду спорта в нашей стране становится только крепче. Посещаемость матчей «динамовцев» бьет рекорды, а домашние игры собирают поклонников хоккея со всей страны.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Спорт уже давно уже вышел за пределы спортивных площадок, а хоккей – это давно уже намного больше, чем просто спорт. Это страсть, которая объединяет миллионы людей. Это эмоции, которые мы все переживаем, болея за наши команды.
Все это невозможно было бы без болельщиков. Хорошо, что хоккейный клуб «Динамо» прекрасно это понимает и создает все условия для того, чтобы болельщик чувствовал себя нужным и необходимым.
Александр Богданович, председатель федерации хоккея Беларуси:
Этот магазин – это символ того, что хоккей в стране развивается. Мы даем болельщикам то, что они любят, и они проявляют свою любовь. Поэтому нам пришлось расширить этот магазин для того, чтобы соответствовать нашим болельщикам и быть современными, как того требует время.
Следующий поединок столичные «динамовцы» проведут в субботу 13 сентября. Белорусский клуб отправится в Казахстан, где сыграет с местным «Барысом». С этой же командой «зубры» встретятся и в первом домашнем матче.