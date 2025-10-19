«Краса Беларуси» – во Дворце культуры прошли бьюти-баталии среди многодетных мам
Быть многодетной – это красиво. Участницы конкурса «Краса Беларуси» уже пятый год успешно ломают стереотипы и личным примером доказывают, что материнство – это не только забота о детях, но и возможность реализовать себя, оставаться красивой и успешной в профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все дается легко, когда ощущаешь поддержку семьи.
Многодетные мамы приехали в столицу, чтобы побороться за звание настоящей «Миссис Беларусь». 15 женщин со всей страны. Они абсолютно разные: по профессии, возрасту, образу жизни. Но есть то, что объединяет всех конкурсанток – дети. И у каждой не менее трех. Это условие для участия. Одна из женщин так хотела проявить себя, что отправляла заявку, когда только ждала третьего малыша.
Анастасия Мазуренко, участница конкурса красоты «Краса Беларуси – 2025» (Гомель):
Увидела где-то в Инстаграме, в социальных сетях. И просто отправила заявку, еще будучи беременной третьим ребенком. Давно к этому шла. То есть, я веду свой небольшой блог, где я пропагандирую материнство. Многие говорят, что вдохновляю. И конкурс как будто бы помогает мне в этом.
Наталья Василевская, участница конкурса красоты «Краса Беларуси – 2025» (Фаниполь):
Решила принять участие для того, чтобы открыть в себе новые способности, таланты, свою уверенность увеличить. И для того, чтобы завести новые связи, знакомства, для того, чтобы участвовать активнее в общественной деятельности.
Бьюти-баталии прошли в столичном Дворце культуры. Сегодня участницы представили красивые образы: национальные, вечерние и деловые. По итогам голосования, победу одержала бобруйчанка Ольга Горячева. Позади у суперженщин 2 кастинга, почти полгода работы над собой и 7 дней конкурсной программы. Мастер-классы, дефиле, смотр талантов, фотосессии и занятия по актерскому мастерству. Подготовка выдалась действительно насыщенной. И вот он финал.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Не секрет, что в нашем государстве созданы все условия, чтобы каждая семья могла спокойно воспитывать и растить своих детей, а каждая мама чувствовала заботу от общества и государства. Я бы сегодня, как многодетный отец, хотел бы сказать искренние слова восхищения нашими многодетными мамами и пожелать им, чтобы они всегда являлись примером не только для своей семьи, но и для всего нашего общества.
Мама – это символ силы, красоты, мудрости и любви. Пусть корона досталась лишь одной из участниц. Но все они победили. Каждая своим личным примеров развеяла стереотип, что понятия «многодетная мама» и «красивая женщина» несовместимы. Выйдя на сцену, конкурсантки показали, что сочетать счастливую семью и успешную карьеру возможно.