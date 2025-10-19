«Краса Беларуси» – во Дворце культуры прошли бьюти-баталии среди многодетных мам

Быть многодетной – это красиво. Участницы конкурса «Краса Беларуси» уже пятый год успешно ломают стереотипы и личным примером доказывают, что материнство – это не только забота о детях, но и возможность реализовать себя, оставаться красивой и успешной в профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все дается легко, когда ощущаешь поддержку семьи.

Многодетные мамы приехали в столицу, чтобы побороться за звание настоящей «Миссис Беларусь». 15 женщин со всей страны. Они абсолютно разные: по профессии, возрасту, образу жизни. Но есть то, что объединяет всех конкурсанток – дети. И у каждой не менее трех. Это условие для участия. Одна из женщин так хотела проявить себя, что отправляла заявку, когда только ждала третьего малыша.

Анастасия Мазуренко, участница конкурса красоты «Краса Беларуси – 2025» (Гомель):

Увидела где-то в Инстаграме, в социальных сетях. И просто отправила заявку, еще будучи беременной третьим ребенком. Давно к этому шла. То есть, я веду свой небольшой блог, где я пропагандирую материнство. Многие говорят, что вдохновляю. И конкурс как будто бы помогает мне в этом.

Наталья Василевская, участница конкурса красоты «Краса Беларуси – 2025» (Фаниполь):

Решила принять участие для того, чтобы открыть в себе новые способности, таланты, свою уверенность увеличить. И для того, чтобы завести новые связи, знакомства, для того, чтобы участвовать активнее в общественной деятельности. Бьюти-баталии прошли в столичном Дворце культуры. Сегодня участницы представили красивые образы: национальные, вечерние и деловые. По итогам голосования, победу одержала бобруйчанка Ольга Горячева. Позади у суперженщин 2 кастинга, почти полгода работы над собой и 7 дней конкурсной программы. Мастер-классы, дефиле, смотр талантов, фотосессии и занятия по актерскому мастерству. Подготовка выдалась действительно насыщенной. И вот он финал.