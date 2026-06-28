Лимиты на бензин в РФ вынуждают россиян ехать в Беларусь? Разбираем слухи из соцсетей
Очереди на белорусско-российской. Специалисты скажут: «У нас нет границы». Да, в классическом понимании ее нет. Там нет белорусских пограничников, но российские коллеги проверку осуществляют. И да, не сегодня это начали делать.
Такие пробки бывают регулярно, когда длинные выходные, например. Но сейчас эти очереди в сетях связывают с другим. Связывают с поездками наших соседей к нам за топливом. В некоторых регионах России ввели лимиты, где-то остановили его продажу и вовсе, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Ситуация непростая.
Валерий Атрощенко, начальник управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции центрального аппарата «Беларуснефть»:
С топливом достаточно все обеспечивается ритмично. Топлива на заправочных станциях и на складах хранения в достаточном количестве. Все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графика. Соответственно, на всех объектах наших предприятий (заправочные станции, склады хранения нефтепродуктов) топлива в достаточном количестве.
Основная доля реализации приходится на дизельное топливо. Это порядка 55 %. 40 % – автобензины и 5 % – пропан-бутан автомобильный. Производство нашего белорусского газоперерабатывающего завода. Наблюдается сейчас тенденция снижения 92-го бензина (порядка 6 %) и роста объемов потребления 95-го бензина, соответственно, на 10 %. Это, конечно, своего рода показывает тенденцию перехода автолюбителей на высокооктановые бензины.
Валерий Атрощенко:
Рост потребления на заправочных станциях. Это обычный сезонный спрос, традиционный. Мы к этому спросу готовы. Где на определенных заправочных станциях возрастает объем потребления, соответственно, завозится своевременно топливо на эти объекты, чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение топливом наших клиентов.
Много приезжает соседей в нашу страну, в том числе и на заправочные станции. На сегодняшний день никаких ограничений, никаких лимитов на приграничных заправочных станциях или других объектах нет. Сегодня топливо в свободном доступе в необходимом количестве.
Возникает спрос на некоторые виды нефтепродуктов. Но этот спрос контролируемый и на заправочных станциях достаточное количество топлива, чтобы обеспечить данный спрос. Ажиотажного спроса нет. Это связано с сезоном.
Жители Литвы недовольны действиями властей по борьбе с ростом цен на топливо.