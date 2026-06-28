Лимиты на бензин в РФ вынуждают россиян ехать в Беларусь? Разбираем слухи из соцсетей

Очереди на белорусско-российской. Специалисты скажут: «У нас нет границы». Да, в классическом понимании ее нет. Там нет белорусских пограничников, но российские коллеги проверку осуществляют. И да, не сегодня это начали делать. Такие пробки бывают регулярно, когда длинные выходные, например. Но сейчас эти очереди в сетях связывают с другим. Связывают с поездками наших соседей к нам за топливом. В некоторых регионах России ввели лимиты, где-то остановили его продажу и вовсе, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Ситуация непростая.

Валерий Атрощенко, начальник управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции центрального аппарата «Беларуснефть»:

С топливом достаточно все обеспечивается ритмично. Топлива на заправочных станциях и на складах хранения в достаточном количестве. Все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графика. Соответственно, на всех объектах наших предприятий (заправочные станции, склады хранения нефтепродуктов) топлива в достаточном количестве. Основная доля реализации приходится на дизельное топливо. Это порядка 55 %. 40 % – автобензины и 5 % – пропан-бутан автомобильный. Производство нашего белорусского газоперерабатывающего завода. Наблюдается сейчас тенденция снижения 92-го бензина (порядка 6 %) и роста объемов потребления 95-го бензина, соответственно, на 10 %. Это, конечно, своего рода показывает тенденцию перехода автолюбителей на высокооктановые бензины.