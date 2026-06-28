Как идет подготовка белорусских биатлонистов к предстоящим стартам? Поговорили с тренером

К сожалению, наши биатлонисты пока находятся в ожидании допуска к международным стартам, но стреляющие лыжники уже преступили к подготовке к новому сезону. В нашем женском тренерском штабе национальной команды произошли изменения. Дружину помимо Романа Малухи будет тренировать и российский специалист заслуженный тренер Юрий Михайлович Каминский, который подготовил ряд спортсменов-олимпийцев, который стал гостем программы «Спорттаймер» на СТВ.

Юрий Каминский, старший тренер женской национальной команды Беларуси по биатлону:

Я считаю очень важным моментом именно педагогический навык в нашей профессии. Сейчас, к сожалению, приходят молодые люди и думают, что от того, что они будут что-то говорить, их стопроцентно будут слушать и исполнять. Естественно, надо стараться добиваться своего, а не обижаться потом, что он меня не хочет слушать.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Последний раз вы когда в Беларуси были?

Юрий Каминский:

В 90-е годы мы по два-три раза сборы проводили.

Юлия Силипицкая:

Что изменилось после 90-х годов?

Юрий Каминский:

Раубичи сильно изменились в лучшую сторону, безусловно. С учетом современных реалий появился спринтерский круг, доработали все остальные круги. Здесь трасса идеальная, роллерная трасса. Кто ее проектировал, я бы его наградил какой-нибудь государственной наградой, потому что настолько с душой сделано и с умом.

Юлия Силипицкая:

А вы уже окунулись в атмосферу белорусской команды?

Юрий Каминский:

Что я сейчас вижу? Девочки, в принципе, доверяют мне. Естественно, я объяснил, на что больше буду обращать внимание, какая система будет, какие тренировки. Каждую тренировку стараемся разбирать подробно, чтобы они понимали, что делают. Каждое упражнение подробно разбираем, потому что это важный элемент.