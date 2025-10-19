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Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное

19 октября 2025 13:51
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О том, что он не имеет цены, расскажем в программе «Сенат». Доброй традицией становится проведение триады мероприятий, организованных Советом Республики и Белорусской православной церковью к Неделе родительской любви. Она прошла в Беларуси уже в третий раз. Первым мероприятием стало проведение прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствование законодательства в сфере брака и семьи с сенаторами в масштабах всей страны. Несмотря на заявленную тематику, граждане традиционно обращались по широкому спектру вопросов.

Члены Совета Республики провели прямые телефонные линии по вопросам семейной политики.

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное-2

Затем в День матери за чашкой чая в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре с 35 супружескими парами со всех уголков страны встретились Наталья Кочанова и владыка Вениамин. Это абсолютно разные семьи – от инженеров и педагогов до работников сельского хозяйства. Но их объединяет одно: воспитание здоровых, образованных и патриотично настроенных граждан.

Председатель Совета Республики на встрече отметила, что поддержка семей – это один из приоритетов социальной политики государства, и полноценная семья – это прежде всего наличие детей. Среди тем, которые обсуждали участники мероприятия, – вопросы веры и семейных ценностей, основанных на исконных православных традициях.

«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум.

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное-4

Кульминацией триады стал семейный форум «Разговор о важном. Счастливая семья, сильное государство», который прошел в Софийском соборе Полоцка. Это сакральное для Беларуси место собрало порядка 300 человек. Супружеские пары, парламентарии, представители областных и местных органов власти, социальной сферы, священнослужители.

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное-6

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Основа семейной стабильности, правильности устроения – это, конечно, [необходимость] опираться на библейские истины, которые передаются из поколения в поколение, которые зафиксированы в каждой религии. Религии и духовные центры, они призваны помогать этому. 

Конечно, каждый молодой человек или взрослый человек может прийти в ближайший храм и там получить информацию, которая его интересует, принять участие в таинствах, помолиться. Но духовные центры, которые имеют очень богатую историю, культурную составляющую и имеют благолепие, полноту такого оформления, в том числе и благодаря, прежде всего, заботе государства. Конечно, там душа больше раскрывается вдали от суеты житейской, от столичной суеты, от обязанностей, которых много у современного человека. И там есть возможность поговорить и подумать о вечном, о будущем.

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное-8

Председатель Совета Республики в своем выступлении обозначила важные моменты, касающиеся семейной политики. Духовно-нравственное воспитание как фактор развития страны и обеспечения духовного единства народа. Семья – это первый и самый важный институт социализации, и он находится под защитой государства. Формирование положительного отношения к семье и браку является одной из составляющих демографической безопасности в стране.

Подробнее в видео.

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное-10

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Для каждого человека в нашей жизни семья – это самое основное, что должно быть. И не нужно гнаться за высокой и невероятной карьерой, не думать о семье, откладывать на потом. А можно это совмещать и успешно развивать и свою семью, рожать деток и активно проявлять себя как в профессиональной, так и в общественной деятельности. У нас в Молодежном совете более 40 человек активно совмещают и семейную жизнь, и общественную, профессиональную.

У некоторых уже есть и по двое деток. Очень много наших молодых девушек ушли в декретный отпуск за период лета. Это около 20 наших прекрасных девушек. Поэтому мы, когда приходим в аудиторию с молодежью, мы в первую очередь говорим: поймите, что семья – это там, где тебя поддержат, поймут, всегда помогут и примут в любой ситуации. Поэтому это то, о чем должен задумываться каждый человек, чтобы в своей жизни он выстроил свое гнездышко, которое в будущем будет его радовать.

Не зря говорят, что за молодежью будущее. И в демографическом плане здесь мы тоже должны проявлять прогрессию и сделать так, чтобы как можно больше маленьких белорусов появлялось с каждым днем в нашей стране.

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное-12

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
На самом деле государство очень много сегодня делает для того, чтобы ценность института семьи продолжала существовать. Но сколько бы ни делало государство, я думаю, что каждый из нас должен в первую очередь начинать с себя, со своей семьи, со своих детей, со своих родных и близких. Вспоминать ту историю, которая существовала у поколения, целого поколения конкретной семьи. Эту историю передавать своим детям. И тогда любовь к Родине, патриотизм и все то, что находится внутри семейных ценностей, будет жить вечно.

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное-14

Семейную политику необходимо совершенствовать по различным направлениям. Участники мероприятия обсудили вопросы духовно-нравственных ценностей, проблемы буллинга среди школьников, чрезмерное увлечение молодежи гаджетами. Спикер предложила уже в 2026 году провести форум «Разговор о важном. Счастливая семья, сильное государство» на международном уровне.

Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное-16

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нашей Беларуси, у нашего народа есть действительно славные, добрые традиции, семейные традиции, духовно-нравственные традиции. И тогда, когда мы, законодатели, работаем над законопроектами, мы четко это понимаем и осознаем, что один из важнейших вопросов, который волновал и волнует наших людей, – это действительно семейные ценности. Этому подтверждение и социологические опросы, которые проводятся в нашей стране. Все-таки белорусы отдают дань семье и рождению детей. Для многих это является очень важным и определяющим в своей жизни. 

Что касается законов, то вы знаете, что в нашей стране все делается для того, чтобы оказывалась серьезная поддержка семьям, воспитывающим детей. И, конечно, говоря о том, что этот вопрос актуален для наших граждан, подтверждением тому и поступающие обращения, которые приходили к нам, когда мы работали над внесением дополнений и изменений в Основной закон нашей страны, и сегодня, когда мы встречаемся в ходе проведения приемов по личным вопросам, прямых телефонных линий, встреч в трудовых коллективах. И понимаем, что все меньше становится тех вопросов, которые абсолютно решаемы. Таких, которые касаются благоустройства, наведения порядка. Задача поставлена, ее надо выполнять, только выполнять эффективно. 

А как сложно иногда разобраться в семейных отношениях. Это очень непросто. И здесь важно, чтобы человек знал и понимал, что есть рядом люди, которые тебе могут помочь, которые тебя могут поддержать. Об этом сегодня здесь шел разговор. Но и самое важное, что в очередной раз мы для себя все сделали вывод. И люди более старшего поколения, и те спикеры, которые сегодня выступали, и более молодое поколение – мы все прекрасно понимаем: семья – это основополагающее. 

Основополагающее почему? Потому что личность формируется здесь. И самое важное, когда в семье сохраняются те добрые традиции, которые передаются из поколения в поколение, – это крепкая семья. Это та семья, которая может пережить любые периоды в жизни, которые есть, наверное, у каждого. Но если она крепкая, она выдержит и выстоит. 

Ровно так, как и страна. Это большая семья, как сказал наш Президент. И если в стране здоровое общество, если мы понимаем, что мы единая семья, то мы переживем все и сделаем все для того, чтобы наша страна была такой же прекрасной, благополучной, успешной, миролюбивой. Такой, которая есть сегодня у нас. И мы гордимся этим.

Кочанова: духовно-нравственное воспитание – один из важнейших факторов развития Беларуси. Подробнее.

# Семья # Брак и семья # Праздничные даты # Наталья Кочанова # Алина Ретькова # Дмитрий Басков # Митрополит Вениамин

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