Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное
О том, что он не имеет цены, расскажем в программе «Сенат». Доброй традицией становится проведение триады мероприятий, организованных Советом Республики и Белорусской православной церковью к Неделе родительской любви. Она прошла в Беларуси уже в третий раз. Первым мероприятием стало проведение прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствование законодательства в сфере брака и семьи с сенаторами в масштабах всей страны. Несмотря на заявленную тематику, граждане традиционно обращались по широкому спектру вопросов.
Члены Совета Республики провели прямые телефонные линии по вопросам семейной политики.
Затем в День матери за чашкой чая в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре с 35 супружескими парами со всех уголков страны встретились Наталья Кочанова и владыка Вениамин. Это абсолютно разные семьи – от инженеров и педагогов до работников сельского хозяйства. Но их объединяет одно: воспитание здоровых, образованных и патриотично настроенных граждан.
Председатель Совета Республики на встрече отметила, что поддержка семей – это один из приоритетов социальной политики государства, и полноценная семья – это прежде всего наличие детей. Среди тем, которые обсуждали участники мероприятия, – вопросы веры и семейных ценностей, основанных на исконных православных традициях.
«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум.
Кульминацией триады стал семейный форум «Разговор о важном. Счастливая семья, сильное государство», который прошел в Софийском соборе Полоцка. Это сакральное для Беларуси место собрало порядка 300 человек. Супружеские пары, парламентарии, представители областных и местных органов власти, социальной сферы, священнослужители.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Основа семейной стабильности, правильности устроения – это, конечно, [необходимость] опираться на библейские истины, которые передаются из поколения в поколение, которые зафиксированы в каждой религии. Религии и духовные центры, они призваны помогать этому.
Конечно, каждый молодой человек или взрослый человек может прийти в ближайший храм и там получить информацию, которая его интересует, принять участие в таинствах, помолиться. Но духовные центры, которые имеют очень богатую историю, культурную составляющую и имеют благолепие, полноту такого оформления, в том числе и благодаря, прежде всего, заботе государства. Конечно, там душа больше раскрывается вдали от суеты житейской, от столичной суеты, от обязанностей, которых много у современного человека. И там есть возможность поговорить и подумать о вечном, о будущем.
Председатель Совета Республики в своем выступлении обозначила важные моменты, касающиеся семейной политики. Духовно-нравственное воспитание как фактор развития страны и обеспечения духовного единства народа. Семья – это первый и самый важный институт социализации, и он находится под защитой государства. Формирование положительного отношения к семье и браку является одной из составляющих демографической безопасности в стране.
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Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Для каждого человека в нашей жизни семья – это самое основное, что должно быть. И не нужно гнаться за высокой и невероятной карьерой, не думать о семье, откладывать на потом. А можно это совмещать и успешно развивать и свою семью, рожать деток и активно проявлять себя как в профессиональной, так и в общественной деятельности. У нас в Молодежном совете более 40 человек активно совмещают и семейную жизнь, и общественную, профессиональную.
У некоторых уже есть и по двое деток. Очень много наших молодых девушек ушли в декретный отпуск за период лета. Это около 20 наших прекрасных девушек. Поэтому мы, когда приходим в аудиторию с молодежью, мы в первую очередь говорим: поймите, что семья – это там, где тебя поддержат, поймут, всегда помогут и примут в любой ситуации. Поэтому это то, о чем должен задумываться каждый человек, чтобы в своей жизни он выстроил свое гнездышко, которое в будущем будет его радовать.
Не зря говорят, что за молодежью будущее. И в демографическом плане здесь мы тоже должны проявлять прогрессию и сделать так, чтобы как можно больше маленьких белорусов появлялось с каждым днем в нашей стране.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
На самом деле государство очень много сегодня делает для того, чтобы ценность института семьи продолжала существовать. Но сколько бы ни делало государство, я думаю, что каждый из нас должен в первую очередь начинать с себя, со своей семьи, со своих детей, со своих родных и близких. Вспоминать ту историю, которая существовала у поколения, целого поколения конкретной семьи. Эту историю передавать своим детям. И тогда любовь к Родине, патриотизм и все то, что находится внутри семейных ценностей, будет жить вечно.
Семейную политику необходимо совершенствовать по различным направлениям. Участники мероприятия обсудили вопросы духовно-нравственных ценностей, проблемы буллинга среди школьников, чрезмерное увлечение молодежи гаджетами. Спикер предложила уже в 2026 году провести форум «Разговор о важном. Счастливая семья, сильное государство» на международном уровне.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нашей Беларуси, у нашего народа есть действительно славные, добрые традиции, семейные традиции, духовно-нравственные традиции. И тогда, когда мы, законодатели, работаем над законопроектами, мы четко это понимаем и осознаем, что один из важнейших вопросов, который волновал и волнует наших людей, – это действительно семейные ценности. Этому подтверждение и социологические опросы, которые проводятся в нашей стране. Все-таки белорусы отдают дань семье и рождению детей. Для многих это является очень важным и определяющим в своей жизни.
Что касается законов, то вы знаете, что в нашей стране все делается для того, чтобы оказывалась серьезная поддержка семьям, воспитывающим детей. И, конечно, говоря о том, что этот вопрос актуален для наших граждан, подтверждением тому и поступающие обращения, которые приходили к нам, когда мы работали над внесением дополнений и изменений в Основной закон нашей страны, и сегодня, когда мы встречаемся в ходе проведения приемов по личным вопросам, прямых телефонных линий, встреч в трудовых коллективах. И понимаем, что все меньше становится тех вопросов, которые абсолютно решаемы. Таких, которые касаются благоустройства, наведения порядка. Задача поставлена, ее надо выполнять, только выполнять эффективно.
А как сложно иногда разобраться в семейных отношениях. Это очень непросто. И здесь важно, чтобы человек знал и понимал, что есть рядом люди, которые тебе могут помочь, которые тебя могут поддержать. Об этом сегодня здесь шел разговор. Но и самое важное, что в очередной раз мы для себя все сделали вывод. И люди более старшего поколения, и те спикеры, которые сегодня выступали, и более молодое поколение – мы все прекрасно понимаем: семья – это основополагающее.
Основополагающее почему? Потому что личность формируется здесь. И самое важное, когда в семье сохраняются те добрые традиции, которые передаются из поколения в поколение, – это крепкая семья. Это та семья, которая может пережить любые периоды в жизни, которые есть, наверное, у каждого. Но если она крепкая, она выдержит и выстоит.
Ровно так, как и страна. Это большая семья, как сказал наш Президент. И если в стране здоровое общество, если мы понимаем, что мы единая семья, то мы переживем все и сделаем все для того, чтобы наша страна была такой же прекрасной, благополучной, успешной, миролюбивой. Такой, которая есть сегодня у нас. И мы гордимся этим.
Кочанова: духовно-нравственное воспитание – один из важнейших факторов развития Беларуси. Подробнее.