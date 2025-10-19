Белорусы ставят семью на первое место! Какой была Неделя родительской любви – собрали главное

О том, что он не имеет цены, расскажем в программе «Сенат». Доброй традицией становится проведение триады мероприятий, организованных Советом Республики и Белорусской православной церковью к Неделе родительской любви. Она прошла в Беларуси уже в третий раз. Первым мероприятием стало проведение прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствование законодательства в сфере брака и семьи с сенаторами в масштабах всей страны. Несмотря на заявленную тематику, граждане традиционно обращались по широкому спектру вопросов. Члены Совета Республики провели прямые телефонные линии по вопросам семейной политики.

Затем в День матери за чашкой чая в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре с 35 супружескими парами со всех уголков страны встретились Наталья Кочанова и владыка Вениамин. Это абсолютно разные семьи – от инженеров и педагогов до работников сельского хозяйства. Но их объединяет одно: воспитание здоровых, образованных и патриотично настроенных граждан. Председатель Совета Республики на встрече отметила, что поддержка семей – это один из приоритетов социальной политики государства, и полноценная семья – это прежде всего наличие детей. Среди тем, которые обсуждали участники мероприятия, – вопросы веры и семейных ценностей, основанных на исконных православных традициях. «Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум.

Кульминацией триады стал семейный форум «Разговор о важном. Счастливая семья, сильное государство», который прошел в Софийском соборе Полоцка. Это сакральное для Беларуси место собрало порядка 300 человек. Супружеские пары, парламентарии, представители областных и местных органов власти, социальной сферы, священнослужители.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Основа семейной стабильности, правильности устроения – это, конечно, [необходимость] опираться на библейские истины, которые передаются из поколения в поколение, которые зафиксированы в каждой религии. Религии и духовные центры, они призваны помогать этому. Конечно, каждый молодой человек или взрослый человек может прийти в ближайший храм и там получить информацию, которая его интересует, принять участие в таинствах, помолиться. Но духовные центры, которые имеют очень богатую историю, культурную составляющую и имеют благолепие, полноту такого оформления, в том числе и благодаря, прежде всего, заботе государства. Конечно, там душа больше раскрывается вдали от суеты житейской, от столичной суеты, от обязанностей, которых много у современного человека. И там есть возможность поговорить и подумать о вечном, о будущем.

Председатель Совета Республики в своем выступлении обозначила важные моменты, касающиеся семейной политики. Духовно-нравственное воспитание как фактор развития страны и обеспечения духовного единства народа. Семья – это первый и самый важный институт социализации, и он находится под защитой государства. Формирование положительного отношения к семье и браку является одной из составляющих демографической безопасности в стране. Подробнее в видео.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Для каждого человека в нашей жизни семья – это самое основное, что должно быть. И не нужно гнаться за высокой и невероятной карьерой, не думать о семье, откладывать на потом. А можно это совмещать и успешно развивать и свою семью, рожать деток и активно проявлять себя как в профессиональной, так и в общественной деятельности. У нас в Молодежном совете более 40 человек активно совмещают и семейную жизнь, и общественную, профессиональную. У некоторых уже есть и по двое деток. Очень много наших молодых девушек ушли в декретный отпуск за период лета. Это около 20 наших прекрасных девушек. Поэтому мы, когда приходим в аудиторию с молодежью, мы в первую очередь говорим: поймите, что семья – это там, где тебя поддержат, поймут, всегда помогут и примут в любой ситуации. Поэтому это то, о чем должен задумываться каждый человек, чтобы в своей жизни он выстроил свое гнездышко, которое в будущем будет его радовать. Не зря говорят, что за молодежью будущее. И в демографическом плане здесь мы тоже должны проявлять прогрессию и сделать так, чтобы как можно больше маленьких белорусов появлялось с каждым днем в нашей стране.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

На самом деле государство очень много сегодня делает для того, чтобы ценность института семьи продолжала существовать. Но сколько бы ни делало государство, я думаю, что каждый из нас должен в первую очередь начинать с себя, со своей семьи, со своих детей, со своих родных и близких. Вспоминать ту историю, которая существовала у поколения, целого поколения конкретной семьи. Эту историю передавать своим детям. И тогда любовь к Родине, патриотизм и все то, что находится внутри семейных ценностей, будет жить вечно.

Семейную политику необходимо совершенствовать по различным направлениям. Участники мероприятия обсудили вопросы духовно-нравственных ценностей, проблемы буллинга среди школьников, чрезмерное увлечение молодежи гаджетами. Спикер предложила уже в 2026 году провести форум «Разговор о важном. Счастливая семья, сильное государство» на международном уровне.