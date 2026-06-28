Что писали польские СМИ о ситуации на белорусско-польской границе в 2021-м? Рассказал Вишневский
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Говоря о миграционном кризисе в масштабах Евросоюза, мы, конечно же, сегодня не можем не вспомнить ситуацию пятилетней давности. Все это происходило на белорусско-польской границе в ноябре 2021 года. Экстренные репортажи с места событий. Давайте коротко вспомним, что это было.
Игорь Позняк:
Я очень хорошо помню выпуски новостей в те ноябрьские дни. Мне почему-то запомнился плач маленького ребенка. До сих пор помню, в желтом комбинезоне. Как-то это прошилось где-то на уровне подсознания, вот те самые эмоции. Мачей, любопытно, в те дни в польских СМИ что писали, о чем говорили и кого винили?
Мачей Вишневский, главный редактор польского портала STRAJK.EU:
Мнения разделились на тех, кто поддерживал польские пограничные войска, которые вылавливали мигрантов и выталкивали их на белорусскую границу, часто нарушая международные законы и законы в том числе польские. А вторая группа поддерживала мигрантов, указывая, что они имеют право бежать перед войной в своих странах, имеют право искать лучшее место для жизни ради своих детей и так далее.
Чем это закончилось? Закончилось тем, что Польша построила стену на польско-белорусской границе. Если думаете, что это решило проблему, вы ошибаетесь. Это решило проблему в том смысле, что действительно через эту стену поток мигрантов очень сильно изменился. Но люди, которые хотят поехать в Европу, они находят другие возможности и пользуются ими успешно. Легальным и нелегальным путем. В этой нелегальной процедуре участвуют и поляки, и украинцы, и афганцы. Короче говоря, вся мозаика национальностей, которые могут заработать на несчастье других.
Что происходит с миграционной политикой Евросоюза? Мнение экспертов