Что писали польские СМИ о ситуации на белорусско-польской границе в 2021-м? Рассказал Вишневский

Игорь Позняк, ведущий: Говоря о миграционном кризисе в масштабах Евросоюза, мы, конечно же, сегодня не можем не вспомнить ситуацию пятилетней давности. Все это происходило на белорусско-польской границе в ноябре 2021 года. Экстренные репортажи с места событий. Давайте коротко вспомним, что это было.

Игорь Позняк: Я очень хорошо помню выпуски новостей в те ноябрьские дни. Мне почему-то запомнился плач маленького ребенка. До сих пор помню, в желтом комбинезоне. Как-то это прошилось где-то на уровне подсознания, вот те самые эмоции. Мачей, любопытно, в те дни в польских СМИ что писали, о чем говорили и кого винили?

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала STRAJK.EU:

Мнения разделились на тех, кто поддерживал польские пограничные войска, которые вылавливали мигрантов и выталкивали их на белорусскую границу, часто нарушая международные законы и законы в том числе польские. А вторая группа поддерживала мигрантов, указывая, что они имеют право бежать перед войной в своих странах, имеют право искать лучшее место для жизни ради своих детей и так далее.

Чем это закончилось? Закончилось тем, что Польша построила стену на польско-белорусской границе. Если думаете, что это решило проблему, вы ошибаетесь. Это решило проблему в том смысле, что действительно через эту стену поток мигрантов очень сильно изменился. Но люди, которые хотят поехать в Европу, они находят другие возможности и пользуются ими успешно. Легальным и нелегальным путем. В этой нелегальной процедуре участвуют и поляки, и украинцы, и афганцы. Короче говоря, вся мозаика национальностей, которые могут заработать на несчастье других.