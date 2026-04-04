Прямой эфир

Хоккейная команда Президента стала победителем РХЛ

04 апреля 2026 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

4:2! Жаркая развязка хоккейного сезона. Команда Президента стала победителем Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейная команда Президента стала победителем РХЛ-2

В решающем поединке сошлись ледовая дружина главы государства и сборная Минской области. В игре принял участие и Александр Лукашенко. Стартовый период начался активно – долго удерживать «сухой» счет не удалось. Уже на второй минуте встречи нападающий президентской команды Андрей Костицын, играющий под номером 46, точным броском отправил шайбу в ворота после результативной комбинации с участием Александра Лукашенко и Ярослава Чуприса.

Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами – к перерыву на табло равенство – 2:2. Третий игровой отрезок стал решающим. Опыт и сыгранность команды Президента позволили поставить победную точку в финальной серии.

Хоккейная команда Президента стала победителем РХЛ-4

Артем Каркоцкий, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:
Тут настраиваться особо не приходится, потому что все понимают – это финал. Тут неважно, с кем ты играешь, кто против тебя играет. Тут важен уже сам факт, что это финал, это ответственные игры, которые не дают права на ошибку.

Хоккейная команда Президента стала победителем РХЛ-6

Илья Шинкевич, игрок хоккейной команды Президента Беларуси: 
Ну хорошо, что выиграли. На самом деле было очень упорно. Два матча играли. Минская область подготовилась хорошо, поэтому были тяжелые матчи.

Команды Президента и Минской области не впервые сошлись в финале турнира, поэтому матч с первых минут был принципиальной борьбой. Обе команды были настроены на победу. Но кубок – только один!

Хоккейная команда Президента стала победителем РХЛ-8

Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси:
Сегодня нам было даже полегче, чем во вторник. Мы уже словили тонус игровой, мы нашли лучшее сочетание. Мы подобрали именно возрастным хоккеистам быстрые замены друг с другом. Где-то кто-то играл через раз, кто-то выходил на замену 15-20 секунд. И поэтому мы были в нормальном тонусе. Единственное, что мы сказали, что мы не хотим играть еще одну игру завтра. И поэтому все, что есть, все, что осталось, весь вот этот вот внутренний ресурс и резерв, весь надо достать на третий период. И причем с первых минут пойти агрессивно на ворота, дисциплинированно сыграть в своей зоне. Собственно, что и получилось.

Для хоккейной дружины Президента нынешний чемпионский титул – 17-й в истории. У команд Гомельской и Минской областей – по одному.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Дмитрий Басков # Артем Каркоцкий

Другие новости рубрики

Все новости
Смоленский «Славутич» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Президента против «Шахтера»
04 апреля 2026 11:54

Смоленский «Славутич» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Президента против «Шахтера»

Хоккеисты «Славутича» обыграли «Шахтер» со счетом 4:1
03 апреля 2026 20:07

Хоккеисты «Славутича» обыграли «Шахтер» со счетом 4:1

ХК «Динамо-Шинник» уступил по буллитам московскому «Динамо»
03 апреля 2026 20:06

ХК «Динамо-Шинник» уступил по буллитам московскому «Динамо»