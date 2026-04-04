Хоккейная команда Президента стала победителем РХЛ

4:2! Жаркая развязка хоккейного сезона. Команда Президента стала победителем Республиканской хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В решающем поединке сошлись ледовая дружина главы государства и сборная Минской области. В игре принял участие и Александр Лукашенко. Стартовый период начался активно – долго удерживать «сухой» счет не удалось. Уже на второй минуте встречи нападающий президентской команды Андрей Костицын, играющий под номером 46, точным броском отправил шайбу в ворота после результативной комбинации с участием Александра Лукашенко и Ярослава Чуприса. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами – к перерыву на табло равенство – 2:2. Третий игровой отрезок стал решающим. Опыт и сыгранность команды Президента позволили поставить победную точку в финальной серии.

Артем Каркоцкий, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:

Тут настраиваться особо не приходится, потому что все понимают – это финал. Тут неважно, с кем ты играешь, кто против тебя играет. Тут важен уже сам факт, что это финал, это ответственные игры, которые не дают права на ошибку.

Илья Шинкевич, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:

Ну хорошо, что выиграли. На самом деле было очень упорно. Два матча играли. Минская область подготовилась хорошо, поэтому были тяжелые матчи. Команды Президента и Минской области не впервые сошлись в финале турнира, поэтому матч с первых минут был принципиальной борьбой. Обе команды были настроены на победу. Но кубок – только один!