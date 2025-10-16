Магазин хоккейной экипировки открылся в Минске

В Минске открылся новый флагманский магазин «Лепшы.Хоккей». Это крупнейший в Беларуси центр по продаже хоккейного снаряжения и экипировки. Здесь собраны лучшие мировые бренды. От одежды до аксессуаров: от шлема до коньков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И неважно, ты только учишься стоять на льду или уже играешь на уровне сборной. В магазине можно подобрать экипировку для любого возраста, размера и бюджета. При этом каждому клиенту гарантируют квалифицированную консультацию.
Это отличный шаг для развития хоккея в нашей стране – ведь качественная атрибутика и грамотный сервис помогают игрокам сосредоточиться на главном – игре. «Лепшы.Хоккей» – это не просто магазин, а настоящий центр, где каждый сможет найти все необходимое для тренировок и соревнований.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Я искренне рад, что здесь, на замечательном объекте «Олимпик-Арена», есть отдельная территория, в которой любой, от маленького мальчика до взрослого, от любителя до профессионального хоккеиста КХЛ, может найти все, что нужно.
Виталий Пинчук, нападающий хоккейного клуба «Динамо-Минск»:
Круто, что появился такой экипировочный центр. Потому что у меня были моменты в жизни, когда знакомые, у которых есть дети, играющие в хоккей, спрашивали, где вообще можно форму достать и в каких магазинах. Потому что не везде есть детская форма. А здесь... Я походил, посмотрел – от таких маленьких щиточков. Это круто.
Двери магазина открыты посетителям на «Олимпик-Арене». Место выбрано неслучайно. Теперь нужная экипировка всегда будет под рукой у спортсменов. В торжественном мероприятии приняли участие люди, для которых хоккей – не просто вид спорта. Это тренеры и руководство минского «Динамо», Белорусской федерации хоккея, а также игроки «зубров» Виталий Пинчук и Андрей Стась.