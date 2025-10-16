Магазин хоккейной экипировки открылся в Минске

В Минске открылся новый флагманский магазин «Лепшы.Хоккей». Это крупнейший в Беларуси центр по продаже хоккейного снаряжения и экипировки. Здесь собраны лучшие мировые бренды. От одежды до аксессуаров: от шлема до коньков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И неважно, ты только учишься стоять на льду или уже играешь на уровне сборной. В магазине можно подобрать экипировку для любого возраста, размера и бюджета. При этом каждому клиенту гарантируют квалифицированную консультацию.

Это отличный шаг для развития хоккея в нашей стране – ведь качественная атрибутика и грамотный сервис помогают игрокам сосредоточиться на главном – игре. «Лепшы.Хоккей» – это не просто магазин, а настоящий центр, где каждый сможет найти все необходимое для тренировок и соревнований.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Я искренне рад, что здесь, на замечательном объекте «Олимпик-Арена», есть отдельная территория, в которой любой, от маленького мальчика до взрослого, от любителя до профессионального хоккеиста КХЛ, может найти все, что нужно.