«С благодарностью к старшему поколению» – Басков поздравил 86-летнюю минчанку в рамках марафона «От всей души»

В Беларуси продолжается благотворительный марафон «От всей души». Его цель – подарить внимание и заботу пожилым людям в предновогодние дни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси продолжается благотворительный марафон «От всей души». Его цель – подарить внимание и заботу пожилым людям в предновогодние дни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Дмитрий Басков посетил минчанку Альбину Пожаеву. Ей уже 86, но она остается активным волонтером, ведет клубные занятия, участвует в социальных проектах.
Кроме того, Альбина Ивановна сотрудничает с Белорусским обществом Красного Креста. Как отметил сенатор, участие в акции – это возможность выразить благодарность старшему поколению.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
С чувством глубокой благодарности к старшему поколению я уже на протяжении многих лет принимаю участие в республиканской акции «От всей души». И каждому человеку, независимо от возраста, регалий, хочется верить в чудеса и чувствовать себя важным, нужным и любимым в эти предновогодние дни. И в наших с вами руках подарить свое внимание, тепло и заботу тем, кто в этом действительно нуждается. Воспитанники социальных учреждений, ветераны, пожилые люди, многодетные семьи. И это не требует больших усилий, но абсолютно бесценно для людей старшего поколения, многие из которых, несмотря на свой возраст, дадут фору многим молодым в своей социальной жизни и активной гражданской позиции.
Проект «От всей души» проходит в Беларуси повсеместно. В эти дни внимание и помощь получают ветераны, пожилые люди, воспитанники социальных учреждений и многодетные семьи. Главная цель – чтобы каждый почувствовал себя нужным.