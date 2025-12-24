«С благодарностью к старшему поколению» – Басков поздравил 86-летнюю минчанку в рамках марафона «От всей души»

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:

С чувством глубокой благодарности к старшему поколению я уже на протяжении многих лет принимаю участие в республиканской акции «От всей души». И каждому человеку, независимо от возраста, регалий, хочется верить в чудеса и чувствовать себя важным, нужным и любимым в эти предновогодние дни. И в наших с вами руках подарить свое внимание, тепло и заботу тем, кто в этом действительно нуждается. Воспитанники социальных учреждений, ветераны, пожилые люди, многодетные семьи. И это не требует больших усилий, но абсолютно бесценно для людей старшего поколения, многие из которых, несмотря на свой возраст, дадут фору многим молодым в своей социальной жизни и активной гражданской позиции.

Проект «От всей души» проходит в Беларуси повсеместно. В эти дни внимание и помощь получают ветераны, пожилые люди, воспитанники социальных учреждений и многодетные семьи. Главная цель – чтобы каждый почувствовал себя нужным.