В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии поступило новое оборудование

Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах получил бесценный подарок. Речь идет о световых микроскопах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них и аппарат для FISH-исследований. Он позволяет выявить генетические изменения на клеточном уровне. Точность исследований отвечает мировым стандартам. Так белорусские онкологи открывают новые горизонты для раннего обнаружения заболеваний, более эффективного подбора терапии и персонализированной медицины.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня детскому онкоцентру в Боровлянах было передано оборудование, которое, я надеюсь, поможет не только выявлять генетические изменения, связанные с онкологией на более ранних стадиях, но и значительно ускорит саму процедуру проведения анализов, дав возможность быстрее корректировать лечение.

Это тот вклад, который, конечно, может внести не каждый наш гражданин, но я буквально призываю бизнес-сообщества и меценатов чаще прислушиваться и оперативнее реагировать на просьбы медицинских и социальных учреждений. Людям, которые ежедневно спасают жизни наших детей, всегда нужна поддержка, и в наших силах сделать их труд легче, а здоровье наших детей – лучше.

Развитию медицины в Беларуси уделяется особое внимание на государственном уровне. Медучреждения оснащаются современным оборудованием. Так и для пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии сократится ожидание окончательного диагноза. А значит, можно будет скорее начать лечение, когда каждая минута буквально спасает жизнь.