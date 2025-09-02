Снопков рассказал об инвестиционных проектах с Китаем

На состоявшейся в Тяньцзине встрече Александр Лукашенко и Си Цзиньпин фактически дали старт последующим двум годам совместного развития и взаимодействия в технологической, промышленной кооперации. Начат цикл инвестпроектов, которые совершенно изменят технологическую структуру нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, о реализации уже достигнутых договоренностей и дальнейшем укреплении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Минска и Пекина говорили лидеры двух стран в преддверии саммита ШОС.

Рабочий визит главы государства в Китай продолжается. Сегодня в графике – диалог с представителями бизнеса. В центре внимания сотрудничество в области технологий, в том числе в земледелии. Президент встретился с руководством компании «Шаньдун Лисэнтэ Агротехнолоджи», которая проектирует и строит современные теплицы «под ключ». Лукашенко предлагает Китаю строить в Беларуси тепличные комплексы. Состоялась встреча и с представителями крупной китайской автомобилестроительной компании. В центре внимания – различные сферы двустороннего сотрудничества.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Китай давно является стратегическим партнером для Республики Беларусь по разным направлениям. И мы все убедились, что фундамент этого развития – действительно добрые, искренние отношения между двумя нашими лидерами. И сегодня на встрече с бизнес-компаниями была инициатива китайская по строительству и эксплуатации теплиц в Республике Беларусь. Теплиц, в которых будут выращиваться красивые цветы. И как сказал Президент: вы, абсолютно точно, желанные гости в нашей стране. Также он отметил, что в нашей стране существует все для того, чтобы эти теплицы строились – у нас есть природный газ, у нас есть достаточное количество электроэнергии, удобрения и, конечно же, люди. Те люди, которые умеют и хотят работать. Поэтому, я думаю, что у нас должен произойти хороший совместный китайско-белорусский проект. Во всех смыслах Беларусь и Китай идут «в ногу» уверенно продвигаясь вперед по целому ряду направлений. Договоренности стран с учетом стоимости передаваемых технологий можно оценить в миллиарды долларов.