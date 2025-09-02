Снопков рассказал об инвестиционных проектах с Китаем
На состоявшейся в Тяньцзине встрече Александр Лукашенко и Си Цзиньпин фактически дали старт последующим двум годам совместного развития и взаимодействия в технологической, промышленной кооперации. Начат цикл инвестпроектов, которые совершенно изменят технологическую структуру нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, о реализации уже достигнутых договоренностей и дальнейшем укреплении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Минска и Пекина говорили лидеры двух стран в преддверии саммита ШОС.
Рабочий визит главы государства в Китай продолжается. Сегодня в графике – диалог с представителями бизнеса. В центре внимания сотрудничество в области технологий, в том числе в земледелии. Президент встретился с руководством компании «Шаньдун Лисэнтэ Агротехнолоджи», которая проектирует и строит современные теплицы «под ключ».
Лукашенко предлагает Китаю строить в Беларуси тепличные комплексы.
Состоялась встреча и с представителями крупной китайской автомобилестроительной компании. В центре внимания – различные сферы двустороннего сотрудничества.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Китай давно является стратегическим партнером для Республики Беларусь по разным направлениям. И мы все убедились, что фундамент этого развития – действительно добрые, искренние отношения между двумя нашими лидерами. И сегодня на встрече с бизнес-компаниями была инициатива китайская по строительству и эксплуатации теплиц в Республике Беларусь. Теплиц, в которых будут выращиваться красивые цветы.
И как сказал Президент: вы, абсолютно точно, желанные гости в нашей стране. Также он отметил, что в нашей стране существует все для того, чтобы эти теплицы строились – у нас есть природный газ, у нас есть достаточное количество электроэнергии, удобрения и, конечно же, люди. Те люди, которые умеют и хотят работать. Поэтому, я думаю, что у нас должен произойти хороший совместный китайско-белорусский проект.
Во всех смыслах Беларусь и Китай идут «в ногу» уверенно продвигаясь вперед по целому ряду направлений. Договоренности стран с учетом стоимости передаваемых технологий можно оценить в миллиарды долларов.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Президент не только ставит задачи, в командировки ездить с конкретными результатами, но и своим примером, как обычно, показывает. Только в июне состоялись встречи, и сегодня мы, в принципе, имеем уже результат этих встреч, ряд подписанных инвестиционных, конкретных проектов на общую сумму, на данный момент, около 130 миллионов долларов, но это без учета тех технологий, которые передаются. Для того чтобы оценить передаваемые технологии, например, одна из компаний, с которой сегодня подписан конкретный инвестиционный проект, тратит в год 2 миллиарда американских долларов на НИОКР, научно-исследовательские работы. И это говорит об уровне конечной стоимости подписанных сегодня документов.
Это 16-й визит нашего Президента в Китай. Ранее прошел саммит ШОС, а также заседание в формате «ШОС плюс». В КНР в эти дни пройдут также юбилейные торжества, посвященные 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.