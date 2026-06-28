Выпускникам БГУФК вручили дипломы о завершении спортивной альма-матер

Выпускникам Белорусского государственного университета физической культуры вручили дипломы о завершении спортивной альма-матер. В 2026 году их 641. 46 воспитанников смогли закончить вуз на отлично, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Последними корочки получили представители кафедры игровых видов спорта и единоборств. Примечательно, что среди вновь испеченных специалистов есть и династия.