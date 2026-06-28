Выпускникам БГУФК вручили дипломы о завершении спортивной альма-матер

Выпускникам Белорусского государственного университета физической культуры вручили дипломы о завершении спортивной альма-матер. В 2026 году их 641. 46 воспитанников смогли закончить вуз на отлично, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Последними корочки получили представители кафедры игровых видов спорта и единоборств. Примечательно, что среди вновь испеченных специалистов есть и династия.
В белорусском гандболе фамилия Барбашинский знакома каждому. Олимпийский чемпион 1992 года в составе объединенных команд, кумир тысячи ребят мог вдохновить и собственных детей. Матвей пошел по стопам отца, отыграв в СКА два года. Линейный провел 80 матчей и забросил 113 мячей, теперь с дипломом БГУФК в руках он отправляется в хорватский Загреб, где продолжит свою игровую карьеру.
Матвей Барбашинский, выпускник БГУФК:
После своей спортивной карьеры у меня есть куда пойти. Возможно, буду тренером, возможно – учителем физкультуры. Я ожидал вручения от Сергея Борисовича, это очень приятно. Спасибо ему за такой жест.
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