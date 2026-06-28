Что происходит с миграционной политикой Евросоюза? Мнение экспертов

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я порядка пяти лет по объективным причинам не был в странах Европейского союза, но могу сказать, что если что-то и изменилось, то только в худшую сторону. На самом деле и сам был свидетелем подобных сцен в Брюсселе, Париже, Риме.

Приглашение от этих людей из стран Африки, Ближнего Востока в Европейский союз не имело ничего общего с толерантностью. Толерантность, права человека – все это фигуры речи в духе неолиберализма. На самом деле все выглядело совершенно иначе. Это глобалистские идеи по смешению национальности, рас, стиранию государственных границ. Все это описывал бессменный до недавнего времени президент Давосского форума Клаус Шваб в своих работах.

О какой толерантности может идти речь, если сначала НАТО, Соединенные Штаты Америки, другие западные страны стирают светскую государственность на Ближнем Востоке, устраивают там цветные перевороты, атакуют с помощью бомб и ракет Ливию, Сирию, Ирак. То есть уничтожают пространство для жизни коренного населения там, а потом Европа захлебывается от этих волн беженцев, и все это обосновывается какими-то правочеловеческими соображениями.

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Игорь Позняк, ведущий:

Владимир Максимович, мне кажется, то, о чем говорит коллега, на всем этом, если перечислять через запятую, весьма неплохую политическую карьеру госпожа Меркель построила в свое время. Она же гостеприимство демонстрировала.