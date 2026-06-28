Без вреда для популяции! Как в Беларуси устроена охота на зубров – узнали в лесхозе

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
А еще вы знали, что в Беларусь едут за охотой? И в Беловежскую пущу не надо через всю страну. Час от Минска – пожалуйста, зубры. На них у нас тоже можно охотиться. Уже.
Виталий Ништ, главный лесничий Осиповичского опытного лесхоза:
Осиповичская популяция зубра – это вторая по численности в Республике Беларусь после Беловежской. 15 особей были завезены на территорию Осиповичского района в 1997 году. На сегодня их по учету 680 особей, которые расселились не только на территории нашего района, а также на территории ближайших.
В 2025 году было освоено порядка 14 зубров. Чтобы люди не волновались, мы охотимся только на особей резервного генофонда, которые утратили свои функции репродуктивные и являются уже старыми особями.
Из Беларуси в Башкортостан доставили еще 6 зубров.
Виталий Ништ:
Где-то старые, где-то больные. Это взрослые самки возрастом 17 лет и старше и самцы возрастом 15 лет и старше. Создается специальный реестр из отбракованных особей, этого резервного генофонда, предварительно согласовываем его с различными структурами, как природоохранного толка, так и райисполкомом. При этом, выехав на место, это проводится в зимний период, когда особи находятся на полях, их легко найти, заметить. И с помощью фотофиксации этих особей мы каждую особь конкретно видим, что вот этот самец либо самка является резервным генофондом.
Приезжают, не побоюсь этого слова, со всего мира. Только в прошлом году приезжали охотники из США, Грузии, Испании, Германии, Дании, а также очень много охотников со стран ЕАЭС. Для стран ЕАЭС трофейный зубр стоит порядка 10 тысяч рублей, не трофейный – 7. Для охотников иностранных, которые не приравнены к странам ЕАЭС, эта цифра является от 17 до 25 тысяч белорусских рублей.