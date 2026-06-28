Без вреда для популяции! Как в Беларуси устроена охота на зубров – узнали в лесхозе

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

А еще вы знали, что в Беларусь едут за охотой? И в Беловежскую пущу не надо через всю страну. Час от Минска – пожалуйста, зубры. На них у нас тоже можно охотиться. Уже.

Виталий Ништ, главный лесничий Осиповичского опытного лесхоза:

Осиповичская популяция зубра – это вторая по численности в Республике Беларусь после Беловежской. 15 особей были завезены на территорию Осиповичского района в 1997 году. На сегодня их по учету 680 особей, которые расселились не только на территории нашего района, а также на территории ближайших. В 2025 году было освоено порядка 14 зубров. Чтобы люди не волновались, мы охотимся только на особей резервного генофонда, которые утратили свои функции репродуктивные и являются уже старыми особями. Из Беларуси в Башкортостан доставили еще 6 зубров.