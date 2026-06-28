Как таможенники пресекают контрабанду из России без стационарных пунктов контроля? В ГПК рассказали о работе

Вопрос вопросов. Если у нас нет границы, нет пунктов таможенного контроля, то как наши это делают?

И такие сообщения периодически встречаются в сводках, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Белорусские таможенники, а именно гомельские, установили три попытки ввоза из России товаров иностранного производства без документов. Контрабанду, короче.

Сергей Парфенов, начальник Главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси:

На белорусско-российском участке отсутствует таможенная граница, не осуществляется таможенное оформление. Вместе с тем таможенными органами в целях недопущения вывоза отдельных категорий товаров, которые могут составить дефицит в нашей стране; в целях пресечения попыток ввоза товаров, которые перемещаются в нарушение действующего законодательства Республики Беларусь, законодательства ЕАЭС; недопущения ввоза товаров, которые не оформлены в таможенном отношении… Таможенные органы и уполномоченные проводят комплекс мер, направленных именно на защиту внутреннего рынка нашей страны.

Специальные мероприятия проводятся в основном подразделениями правоохранительного блока таможенных органов. Проводятся они точечно, именно с учетом имеющейся оперативной информации и результатов аналитической работы. В текущем году таможенными органами проведено уже порядка 500 специальных таких мероприятий, выявлено более 250 административных правонарушений.