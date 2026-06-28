Как таможенники пресекают контрабанду из России без стационарных пунктов контроля? В ГПК рассказали о работе
Белорусские таможенники, а именно гомельские, установили три попытки ввоза из России товаров иностранного производства без документов. Контрабанду, короче.
И такие сообщения периодически встречаются в сводках, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Вопрос вопросов. Если у нас нет границы, нет пунктов таможенного контроля, то как наши это делают?
Сергей Парфенов, начальник Главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси:
На белорусско-российском участке отсутствует таможенная граница, не осуществляется таможенное оформление. Вместе с тем таможенными органами в целях недопущения вывоза отдельных категорий товаров, которые могут составить дефицит в нашей стране; в целях пресечения попыток ввоза товаров, которые перемещаются в нарушение действующего законодательства Республики Беларусь, законодательства ЕАЭС; недопущения ввоза товаров, которые не оформлены в таможенном отношении… Таможенные органы и уполномоченные проводят комплекс мер, направленных именно на защиту внутреннего рынка нашей страны.
Специальные мероприятия проводятся в основном подразделениями правоохранительного блока таможенных органов. Проводятся они точечно, именно с учетом имеющейся оперативной информации и результатов аналитической работы. В текущем году таможенными органами проведено уже порядка 500 специальных таких мероприятий, выявлено более 250 административных правонарушений.
Сергей Парфенов:
Следует отметить, что половина из проведенных специальных мероприятий были проведены на российско-белорусском участке границы. Стоимость предметов правонарушений по выявленным фактам составила свыше 30 миллионов рублей. Следует отметить, что 95 % от этой суммы это именно привоз товаров по так называемой схеме серого импорта.
Для понимания. Схема серого импорта – это противоправный ввоз товаров как с территории ЕС, так и с территории иных стран – членов ЕАЭС под видом иных товаров, легально оформленных в товаросопроводительных документах; ввоз товаров без товаросопроводительных документов, с использованием недействительных реквизитов, сведений о получателях, отправителях таких товаров; с использованием физических лиц, которые перемещают данные категории товаров под видом товаров для личного пользования и получают за это вознаграждение. Но самое главное – это ввоз товаров без его таможенного декларирования, без уплаты причитающейся таможенных платежей.
С начала 2026 года белорусские пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза БПЛА из стран ЕС.