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Новости по тегу #Дикие животные

Медведь напал на подростка в Алтайском крае: мальчик чудом выжил
09 октября 2026 14:08

Медведь напал на подростка в Алтайском крае: мальчик чудом выжил

Осенняя миграция диких животных – вот что нужно знать водителям и дачникам при встрече с лесными обитателями
01 октября 2026 09:51

Осенняя миграция диких животных – вот что нужно знать водителям и дачникам при встрече с лесными обитателями

Более 5 тысяч диких животных погибло на дорогах Беларуси за 2025 год
21 сентября 2026 07:21

Более 5 тысяч диких животных погибло на дорогах Беларуси за 2025 год

Ученые впервые за 100 лет открыли новый вид кошек
18 сентября 2026 07:03

Ученые впервые за 100 лет открыли новый вид кошек

На Алтае за сутки ликвидированы пять медведей после гибели девушки в палатке
20 августа 2026 08:23

На Алтае за сутки ликвидированы пять медведей после гибели девушки в палатке

Лесная дискотека: в объектив фотоловушки в Ивацевичском лесхозе попал танцующий медведь
07 августа 2026 11:15

Лесная дискотека: в объектив фотоловушки в Ивацевичском лесхозе попал танцующий медведь

«Дукорский маёнтак» = концлагерь для животных?! История потрясла белорусов – делимся подробностями
31 мая 2026 17:08

«Дукорский маёнтак» = концлагерь для животных?! История потрясла белорусов – делимся подробностями

Из Беларуси в Башкортостан доставили еще 6 зубров
17 мая 2026 13:37

Из Беларуси в Башкортостан доставили еще 6 зубров

Бешенство под контролем – в Беларуси стартовала весенняя профилактическая кампания
24 апреля 2026 07:33

Бешенство под контролем – в Беларуси стартовала весенняя профилактическая кампания

Косолапый рецидивист – под Шумилино медведь разоряет пасеку
21 апреля 2026 17:13

Косолапый рецидивист – под Шумилино медведь разоряет пасеку

В Беларуси возросло количество ДТП с участием диких животных
06 апреля 2026 13:51

В Беларуси возросло количество ДТП с участием диких животных

Обновленное издание Красной книги представили в Беларуси
31 марта 2026 17:59

Обновленное издание Красной книги представили в Беларуси