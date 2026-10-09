Новости по тегу #Дикие животные

От разъяренного хищника ребенка спас загоревшийся смартфон.
Осень – пик миграции диких животных. О том, что делать водителям при встрече с лесными обитателями на дороге и как защитить участок от непрошенных гостей, узнали у нашего гостя.
Осень – особенно опасный период: в сентябре у копытных начинается гон, из-за чего они становятся активнее и чаще выходят на трассы, провоцируя аварии.
В Боливии зафиксировали первый случай за более чем 100 лет, когда новый вид ныне живущих кошачьих получил официальное название и описание.
Охотники за сутки убили 5 медведей в Турочакском районе Алтая, где хищник растерзал туристку.
Медведь поднялся на задние лапы и так энергично двигался, что сразу стал звездой соцсетей.
Незаживающая рана у яка, хромающая косуля, нестриженые овцы. В интернете началась волна возмущения.
Теперь они будут жить в природном парке «Мурадымовское ущелье».
Специалисты подчеркивают: не менее важно заботиться о безопасности домашних питомцев. Ежегодно вакцинировать от бешенства кошек, собак и других животных можно в ветклиниках по всей стране.
Ульи – буквально в щепки, вощина и рамки разбросаны по траве. Из тридцати пчелиных семей после серии ночных набегов минус девять. Убытки колоссальные, и дело здесь даже не только в деньгах.
Только за 2025 год такие аварии унесли более пяти тысяч особей, и сейчас ситуация вновь обостряется.
Впервые она вышла в 1981-м, а теперь ее переиздают и дополняют каждые 10 лет.
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