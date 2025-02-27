В Беларуси вакцинируют диких животных с воздуха

Необычную кампанию по иммунизации начали в Беларуси. Причем с применением авиации. Таким образом вакцинируют диких животных. Ученые используют специальные приманки, которые разбрасывают в лесах с воздуха, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небольшая капсула с вакциной, размещенная в брикете – гарантия защиты зверей от бешенства. Вирус крайне опасен. Инфицированные животные погибают спустя две недели после появления первых симптомов. Кроме того, заражать они могут не только друг друга, но и людей.

Александр Ляховский, директор научно-исследовательского института: Приманка безопасна. В ее основе вирус, он генно-модифицированный, соответственно, он не может вызвать бешенство. То есть заболевание вызвать он не может. Больше съест? Может, она будет чувствовать какой-то дискомфорт, но это не ухудшит ее состояние. Она просто получит большую дозу для вакцинации.

Животные реагируют на запах приманки. В составе брикета, кроме вакцины, – костный порошок и мясо. Запах в особенности привлекает лис и енотовидных собак. Они – основные переносчики бешенства.

Юрий Ломако, советник генерального директора компании-производителя ветеринарных препаратов:

Лисицы, больные бешенством, особенно в летний период, способны кусать крупный рогатый скот, коров, которые находятся на пастбище. И в связи с этим в Минской области, непосредственно в Минском районе, принято решение весь крупный рогатый скот, который выпасается на пастбище, провакцинировать от бешенства.

Профилактику в дикой природе специалисты проводят регулярно. Это позволяет не допустить массового распространения болезни.