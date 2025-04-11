Смертельная западня – бойцы МЧС спасли барсука, угодившего в колодец

Инцидент произошел в Воложинском районе. Жители деревни Богданово обратились к спасателям с просьбой о помощи. Они сообщили, что животное упало в колодец и не может выбраться самостоятельно. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и извлекли барсука из ловушки. После успешной операции спасения пушистый зверек вернулся в свою привычную среду обитания.