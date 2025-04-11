Прямой эфир

Смертельная западня – бойцы МЧС спасли барсука, угодившего в колодец

11 апреля 2025 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

 Бойцы МЧС вызволили барсука из смертельной западни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Смертельная западня – бойцы МЧС спасли барсука, угодившего в колодец-2

Инцидент произошел в Воложинском районе. Жители деревни Богданово обратились к спасателям с просьбой о помощи. Они сообщили, что животное упало в колодец и не может выбраться самостоятельно. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и извлекли барсука из ловушки. После успешной операции спасения пушистый зверек вернулся в свою привычную среду обитания.

# МЧС Беларуси # Дикие животные

Другие новости рубрики

Все новости
Двустороннее сотрудничество – делегацию ОАЭ прибыла в Беларусь с инфотуром
11 апреля 2025 13:42

Двустороннее сотрудничество – делегацию ОАЭ прибыла в Беларусь с инфотуром

Более 2,5 тыс. человек приняли участие в памятном митинге на мемориальном комплексе «Тростенец»
11 апреля 2025 13:42

Более 2,5 тыс. человек приняли участие в памятном митинге на мемориальном комплексе «Тростенец»

Перцов: Директива №12 была принята вовремя, учитывая количество угроз идеологического характера
11 апреля 2025 13:37

Перцов: Директива №12 была принята вовремя, учитывая количество угроз идеологического характера