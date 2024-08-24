Морские львы заполнили пляж в Калифорнии

Суббота – время для отдыха, но насладиться им суждено не всем. По крайней мере не повезло жителям американской Калифорнии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суббота – время для отдыха, но насладиться им суждено не всем. По крайней мере не повезло жителям американской Калифорнии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там побережье атаковали морские львы. Сотни животных устелили пляж Сан-Карлос. Такого количества млекопитающих там не видели никогда. Местные жители и туристы скопились у ограждения, чтобы понаблюдать за теми, кто нарушил их планы на отдых. Впрочем, любопытные зрители, кажется, этим не сильно расстроены. Теперь они занимаются фотоохотой.
Эксперты считают, что Калифорнию морские львы выбрали из-за большого разнообразия пищи, но через одну-две недели они отправятся в новое путешествие в поисках еще лучшего места под солнцем.