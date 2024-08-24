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Морские львы заполнили пляж в Калифорнии

24 августа 2024 08:03
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Суббота – время для отдыха, но насладиться им суждено не всем. По крайней мере не повезло жителям американской Калифорнии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морские львы заполнили пляж в Калифорнии-2

Там побережье атаковали морские львы. Сотни животных устелили пляж Сан-Карлос. Такого количества млекопитающих там не видели никогда. Местные жители и туристы скопились у ограждения, чтобы понаблюдать за теми, кто нарушил их планы на отдых. Впрочем, любопытные зрители, кажется, этим не сильно расстроены. Теперь они занимаются фотоохотой.

Морские львы заполнили пляж в Калифорнии-4

Эксперты считают, что Калифорнию морские львы выбрали из-за большого разнообразия пищи, но через одну-две недели они отправятся в новое путешествие в поисках еще лучшего места под солнцем.

# Дикие животные

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