Морские львы заполнили пляж в Калифорнии

Суббота – время для отдыха, но насладиться им суждено не всем. По крайней мере не повезло жителям американской Калифорнии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там побережье атаковали морские львы. Сотни животных устелили пляж Сан-Карлос. Такого количества млекопитающих там не видели никогда. Местные жители и туристы скопились у ограждения, чтобы понаблюдать за теми, кто нарушил их планы на отдых. Впрочем, любопытные зрители, кажется, этим не сильно расстроены. Теперь они занимаются фотоохотой.