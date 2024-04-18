В Витебске который день не могут отловить волка

Более суток в Витебске пытаются отловить неожиданного «скитальца», по предположениям очевидцев, по улицам областного центра второй день бродит черный канадский волк. Животное видели в различных микрорайонах, где «гость» попал в объективы камер наблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появление волка активно обсуждают в Сети. По информации из городских чатов, зверь еще в начале недели сбежал из Витебского зоопарка. Однако в зверинце заверили, что все их питомцы на месте. Горожане все чаще сообщают о замеченном диком животном.