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В Витебске который день не могут отловить волка

18 апреля 2024 13:49
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Более суток в Витебске пытаются отловить неожиданного «скитальца», по предположениям очевидцев, по улицам областного центра второй день бродит черный канадский волк. Животное видели в различных микрорайонах, где «гость» попал в объективы камер наблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске который день не могут отловить волка-1

Появление волка активно обсуждают в Сети. По информации из городских чатов, зверь еще в начале недели сбежал из Витебского зоопарка. Однако в зверинце заверили, что все их питомцы на месте. Горожане все чаще сообщают о замеченном диком животном.

В Витебске который день не могут отловить волка-4

В связи с этим в городе круглосуточно дежурят сотрудники милиции и работники службы отлова животных. Местных жителей призывают не приближаться к животному, не контактировать с ним, не оставлять без присмотра детей на игровых площадках. В случае обнаружения зверя немедленно звонить в милицию.

# Дикие животные # общество # Новости Витебска и Витебской области

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