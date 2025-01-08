27 благородных оленей поселили в лесу в Любанском районе
Около 30 благородных оленей поселились в Любанском районе. Особей отправили на новое место обитания в рамках госпрограммы «Белорусский лес», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она направлена на увеличение популяции диких животных. Пока оленей поселили во временный вольер, где они привыкают к новым условиям. После периода адаптации парнокопытных выпустят в дикую природу.
Грациозными животными полюбовалась наш корреспондент Анна Куртасова.
Эти парнокопытные «переехали» в Любанский район из Копыльского охотничьего хозяйства. На свое попечение 27 благородных оленей приняло Малогородятичское лесничество.
Николай Гинько, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Любанского лесхоза:
Олени к нам попали по госпрограмме развития «Белорусский лес». Пополнились наши хозяйства на трех особей самца оленя благородного, 11 самок, 13 сеголеток. Это у нас уже четвертая партия заселения оленя благородного.
Молодое стадо поселили во временный вольер площадью 12 гектаров на передержку. Олени уже привыкли к новым условиям и чувствуют себя в безопасности.
Анна Куртасова, корреспондент:
В вольере созданы оптимальные условия для приживаемости животных. Оборудованы специальные подкормочные станции, где всегда найдется что-то для пищи. Кормовую базу в лесничестве заготавливают сами. В рационе овес, сено, соль. Они богаты необходимыми витаминами и микроэлементами.
Олени здесь будут находиться полтора года – это помогает им быстрее привязаться к месту. И как только животные дадут потомство и подрастет молодняк, их выпустят в дикую природу, где они смогут передвигаться и жить в своей естественной среде.
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