27 благородных оленей поселили в лесу в Любанском районе

Около 30 благородных оленей поселились в Любанском районе. Особей отправили на новое место обитания в рамках госпрограммы «Белорусский лес», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она направлена на увеличение популяции диких животных. Пока оленей поселили во временный вольер, где они привыкают к новым условиям. После периода адаптации парнокопытных выпустят в дикую природу.

Эти парнокопытные «переехали» в Любанский район из Копыльского охотничьего хозяйства. На свое попечение 27 благородных оленей приняло Малогородятичское лесничество.

Николай Гинько, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Любанского лесхоза:

Олени к нам попали по госпрограмме развития «Белорусский лес». Пополнились наши хозяйства на трех особей самца оленя благородного, 11 самок, 13 сеголеток. Это у нас уже четвертая партия заселения оленя благородного.

Молодое стадо поселили во временный вольер площадью 12 гектаров на передержку. Олени уже привыкли к новым условиям и чувствуют себя в безопасности.