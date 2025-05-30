Животным лучше в зоопарке или на воле? Мнение

Здесь деньги зарабатываются на том, что посетители буквально прикасаются к дикой природе. И вот здесь животные действительно находятся в постоянном стрессе. Не заложила природа ни в хомячках, ни в кроликах, ни даже в кошках и собаках способность выдерживать многочасовые контакты с человеком.

Причем человеком маленьким, который в силу возраста не может не просто гладить, а щипать, тягать за хвост и кричать от радости прямо в звериные ушки. Никто из владельцев контактных зоопарков никогда не расскажет вам о том, сколько несчастных питомцев меняется в таких местах. Здесь можно полностью согласиться с зоозащитниками. Контактные зоопарки – зло. В отличие от заповедников, зоосадов и зоопарков, где животные пусть и в неволе, но все же приближены к обитанию в естественной среде.