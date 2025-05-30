Животным лучше в зоопарке или на воле? Мнение

Новая, весьма сомнительная форма развлечения появилась в Беларуси в 2015 году – контактные зоопарки в торговых центрах, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Новая, весьма сомнительная форма развлечения появилась в Беларуси в 2015 году – контактные зоопарки в торговых центрах, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Здесь деньги зарабатываются на том, что посетители буквально прикасаются к дикой природе. И вот здесь животные действительно находятся в постоянном стрессе. Не заложила природа ни в хомячках, ни в кроликах, ни даже в кошках и собаках способность выдерживать многочасовые контакты с человеком.
Причем человеком маленьким, который в силу возраста не может не просто гладить, а щипать, тягать за хвост и кричать от радости прямо в звериные ушки. Никто из владельцев контактных зоопарков никогда не расскажет вам о том, сколько несчастных питомцев меняется в таких местах. Здесь можно полностью согласиться с зоозащитниками. Контактные зоопарки – зло. В отличие от заповедников, зоосадов и зоопарков, где животные пусть и в неволе, но все же приближены к обитанию в естественной среде.
Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
С точки зрения комфорта для животного, пожалуй, можно наверняка с уверенностью утверждать, что животным в неволе живется комфортнее, чем в окружающей среде, где им приходится все свои проблемы решать самостоятельно. Здесь за них все их проблемы решаем мы и стараемся, чтобы этих проблем не возникало.
Давно установлен факт, в зоопарках и цирках животные живут намного дольше, чем в дикой природе.
Ренат Касеев, дрессировщик медведей:
Вот, например, у нас есть одна медведица. Ей сейчас 35 лет. То есть у людей, примерно один к трем, если считать, то есть ей 105 лет. В природе они больше 15-16 лет не живут, потому что это принцип естественного отбора. Медведи не стадные животные. То есть другой медведь задрал, охотник, где-то не доел. А здесь вовремя причешут, добавки дадут, покормят, поухаживают, погуляют, помоют.
Подробности в видео.