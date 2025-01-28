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Очередная жертва европейского забора – на белорусско-литовской границе погиб лось

28 января 2025 11:35
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Очередная безвинная жертва европейского забора. Белорусские пограничники обнаружили у границы с Литвой погибшего лося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная жертва европейского забора – на белорусско-литовской границе погиб лось-2

Животное пыталось перейти на территорию соседней страны из Беларуси, но запуталось в «колючке», которая оставила глубокие раны на теле зверя. В результате лось пал от кровопотери. Отметим, возведенные Литвой, Латвией и Польшей ограждения на границе с нашей страной с 2021 года убили уже более 50 животных. 

# Граница # Дикие животные # Международная политика

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