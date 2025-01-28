Очередная жертва европейского забора – на белорусско-литовской границе погиб лось

Животное пыталось перейти на территорию соседней страны из Беларуси, но запуталось в «колючке», которая оставила глубокие раны на теле зверя. В результате лось пал от кровопотери. Отметим, возведенные Литвой, Латвией и Польшей ограждения на границе с нашей страной с 2021 года убили уже более 50 животных.