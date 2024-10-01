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В Беларуси участились ДТП с участием диких животных. Об опасностях рассказали в ГАИ

01 октября 2024 19:08
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В последнее время в Беларуси участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. С наступлением осени звери активно перемещаются в поисках пищи, в том числе в лесных зонах недалеко от дорог.

В Беларуси участились ДТП с участием диких животных. Об опасностях рассказали в ГАИ-2

Валерия Яскевич, корреспондент:
Лоси, кабаны и другие обитатели лесов, все чаще выходят на трассы, особенно в ночное время суток. Водители, будьте бдительны! Сбавляйте скорость на участках дорог с предупреждающими знаками.

В Беларуси участились ДТП с участием диких животных. Об опасностях рассказали в ГАИ-4

Диана Галузо, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:
Самый опасный период суток для ДТП с участием диких животных – вечерние и утренние сумерки, в этом время снижается острота зрения и внимательность водителей. Что касается профилактики подобных ДТП, то в опасных местах устанавливаются соответствующие дорожные знаки, вдоль скоростных трасс сетчатые заграждения. 

А ведь многие трассы Беларуси проходят через лесные массивы. Поэтому водители, находясь на таких участках, должны быть всегда на чеку. От их реакции зависит многое.

В Беларуси участились ДТП с участием диких животных. Об опасностях рассказали в ГАИ-6

Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:
Априори водитель двигаясь в лесном массиве должен бояться или хотя бы понимать угрозу возникновения на дорожном полотне внезапно вышедшего животного, равно как того же грибника, ягодника или иного участника дорожного движения.

Подробнее в видео.

# Дикие животные

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