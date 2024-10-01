В Беларуси участились ДТП с участием диких животных. Об опасностях рассказали в ГАИ

В последнее время в Беларуси участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. С наступлением осени звери активно перемещаются в поисках пищи, в том числе в лесных зонах недалеко от дорог.

Валерия Яскевич, корреспондент: Лоси, кабаны и другие обитатели лесов, все чаще выходят на трассы, особенно в ночное время суток. Водители, будьте бдительны! Сбавляйте скорость на участках дорог с предупреждающими знаками.

Диана Галузо, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:

Самый опасный период суток для ДТП с участием диких животных – вечерние и утренние сумерки, в этом время снижается острота зрения и внимательность водителей. Что касается профилактики подобных ДТП, то в опасных местах устанавливаются соответствующие дорожные знаки, вдоль скоростных трасс сетчатые заграждения.

А ведь многие трассы Беларуси проходят через лесные массивы. Поэтому водители, находясь на таких участках, должны быть всегда на чеку. От их реакции зависит многое.