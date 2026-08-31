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Новости по тегу #Детские сады в Беларуси

В Лепеле открыли новый детский сад на 230 мест
31 августа 2026 14:05

В Лепеле открыли новый детский сад на 230 мест

В детсадах Беларуси увеличат количество ясельных групп для детей младше двух лет
14 августа 2026 06:02

В детсадах Беларуси увеличат количество ясельных групп для детей младше двух лет

В «Минск-Мире» строят детский сад с бассейном
07 августа 2026 17:46

В «Минск-Мире» строят детский сад с бассейном

Как получить дотацию на путевку для ребенка в летний лагерь – узнали в Мингорсовете
29 мая 2026 14:32

Как получить дотацию на путевку для ребенка в летний лагерь – узнали в Мингорсовете

В Минске появятся новые детские сады и школы – узнали, в каких районах
25 мая 2026 19:19

В Минске появятся новые детские сады и школы – узнали, в каких районах

В Бресте возводят инновационный детский сад на 190 мест
19 мая 2026 06:49

В Бресте возводят инновационный детский сад на 190 мест

В Орше открыли новый детский сад на 175 мест
25 апреля 2026 13:49

В Орше открыли новый детский сад на 175 мест

Рисунки витебских дошколят появятся на информационных листовках
14 апреля 2026 07:48

Рисунки витебских дошколят появятся на информационных листовках

В регионах Беларуси запустили интерактивную карту детсадов с группами для самых маленьких
25 марта 2026 14:30

В регионах Беларуси запустили интерактивную карту детсадов с группами для самых маленьких

Интерактивная карта детских садов Беларуси пополнилась сведениями о группах раннего возраста
23 марта 2026 07:52

Интерактивная карта детских садов Беларуси пополнилась сведениями о группах раннего возраста

В каждом районе Беларуси открыли ясельные группы для детей до 2 лет
02 марта 2026 18:32

В каждом районе Беларуси открыли ясельные группы для детей до 2 лет

В Воложинском районе открылась группа для малышей от 1 до 2 лет
02 марта 2026 14:00

В Воложинском районе открылась группа для малышей от 1 до 2 лет