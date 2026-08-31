Новости по тегу #Детские сады в Беларуси

Это уже седьмое учреждение дошкольного образования в городе. Однако по наполнению – самое передовое.
Подготовка помещений началась летом: ремонт, оснащение, подбор материалов и мебели. Группы будут работать не только в формате кратковременного пребывания, но и 10,5 – 12 часов.
Дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп. 2 ясельные, а также 10 для детей среднего и старшего возраста.
«Достаточно упрощена система получения дотаций. Написать заявление по месту работы либо в определенный центр. Вся информация есть на сайте».
До 2030 года в столице запланировано масштабное обновление социальной инфраструктуры.
Одноэтажное здание собирают из многослойных каркасных деревянных панелей, произведенных в Шклове: такие конструкции отличаются энергоэффективностью и экологичностью.
В здании оборудовали 9 групп, включая для малышей до двух лет. В учреждении появились бассейн, спортивный и музыкальный залы, компьютерная игровая комната, а также кабинет для занятий изобразительным искусством. Проект реализовали по современным стандартам.
Победителями соответствующего творческого конкурса стали воспитанники детского сада № 35.
Родителям достаточно навести курсор на значок дошкольного учреждения. Затем отображается информация о детских садах, где есть группы для малышей до двух лет.
Сейчас в систему внесены данные о 465 садах. Группы раннего возраста есть во всех областях страны и в Минске
Как устроены новые группы и почему для мамы это не только эмоциональная, но и практическая поддержка?
В городском поселке Ивенец Воложинского района готовы принимать новых воспитанников. В местном дошкольном центре развития ребенка функционирует ясельная группа, рассчитанная на 8 детей. Режим дня адаптирован с учетом возрастных особенностей.
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