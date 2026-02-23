В детских садах Минска откроют дополнительно 10 групп для воспитанников до двух лет

В каждом районе Беларуси с 1 марта появятся детсадовские группы для воспитанников до двух лет. В Минске их дополнительно будет создано около 10. Всего в столице сейчас работает 111 таких групп. Каждая рассчитана на 10 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято в ответ на сохраняющийся высокий спрос со стороны родителей. Открытие новых групп решит сразу несколько задач: даст возможность мамам быстрее вернуться к профессиональной деятельности, а также позволит педагогам на раннем этапе выявлять особенности развития детей.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

На сайте комитета по образованию есть интерактивная карта. В режиме реального времени есть возможность посмотреть в каждом районе нашего города, где есть свободные места. Мы понимаем, что это не только физическое создание пространства, где должна быть специальная мебель для наших ребят. Мы начали и обучение наших педагогов работе именно с детьми раннего возраста, потому что есть определенные особенности. Очень важно создать безопасные условия для развития малышей.