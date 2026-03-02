В каждом районе Беларуси открыли ясельные группы для детей до 2 лет
Один из актуальных весенних трендов – ясельные группы для самых маленьких, детей до 2 лет. С 1 марта в Беларуси эта возможность становится доступной для многих семей, которые не хотят затягивать профессиональную паузу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бешенковичах группы малышей раннего возраста появились еще осенью. Опыт такой работы показывает, что эта услуга востребована и позитивно влияет как на родителей, так и на детей.
Как устроены новые группы и почему для мамы это не только эмоциональная, но и практическая поддержка?
Группы для малышей не новшество для Бешенковичского района. Еще весной управление образования изучило спрос и приняло решение открыть их в городском поселке. И уже в сентябре шестой детский сад принял в дружные и шумные ряды воспитанников 9 деток так называемого второго раннего возраста.
Группы в детсадах для детей до 2 лет – узнали, как малышам помогают адаптироваться в коллективе.
Ольга Красакова, начальник отдела по образованию Бешенковичского райисполкома:
Мы откликнулись на такой запрос и с радостью такую возможность родителям предоставили. Услуга оказалась очень актуальной, и все группы открыты с соблюдением норм действующего законодательства.
А с прошлой пятницы гордо могут называться детсадовцами еще 12 юных жителей Бешенковичей в возрасте от 1 до 2 лет. Свои двери для них гостеприимно открыло еще одно дошкольное учреждение, уже в другом микрорайоне. По понедельникам, как правило, не многолюдно. Малышам сложно влиться в рабочий ритм. Нужно время. Зато к каждому ребенку индивидуальный подход.
С начала марта по всей стране появилось около 115 новых групп для детей до 2 лет. В дополнение к 335, которые открылись ранее. Этот шаг стал ответом на требование времени и поддержкой женщин в ситуации выбора между карьерой и семьей. Теперь себя можно не ограничивать.
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