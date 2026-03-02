В каждом районе Беларуси открыли ясельные группы для детей до 2 лет

Один из актуальных весенних трендов – ясельные группы для самых маленьких, детей до 2 лет. С 1 марта в Беларуси эта возможность становится доступной для многих семей, которые не хотят затягивать профессиональную паузу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бешенковичах группы малышей раннего возраста появились еще осенью. Опыт такой работы показывает, что эта услуга востребована и позитивно влияет как на родителей, так и на детей.