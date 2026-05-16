Дни Нижнего Новгорода проходят в Минске. Знакомство с городом-побратимом началось еще накануне. У Дворца спорта развернулась ярмарка «Секреты мастеров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ну а сегодня ведущие творческие коллективы, сольные исполнители и именитые учреждения культуры из приволжской столицы выступят на различных площадках Минска. Многочасовой концерт «Путь дружбы» у Дворца спорта станет кульминацией программы.

В ее деловой части многочисленные встречи и переговоры. Представители российской делегации побывали и на предприятии «АМКОДОР». На постоянно действующей выставке гостей ознакомили с широкой линейкой машин, предназначенных для дорожно-строительных, коммунальных и сельскохозяйственных работ.

В Нижнем Новгороде не понаслышке знают, что белорусская техника отличается высоким качеством и не нуждается в дополнительной рекламе. В ходе переговоров стороны обсудили планы по расширению сотрудничества и возможные совместные проекты.

Андрей Маталыцкий, директор маркетинг-центра ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга:

Чтобы мы и реализовывали в пределах, и обслуживали данную технику. У нас на сегодня там имеется дистрибьютор, но возможно объединение совместно с предприятиями промышленности Республики Беларусь. Возможно, мы придумаем, создадим что-то новенькое. Такое понимание есть, будем к этому двигаться.

Иван Уланов, глава администрации Кстовского района городского округа Нижнего Новгорода (Россия):

Нижний Новгород и Минск связывают уже многолетние отношения. Мы подписываем ряд побратинских соглашений между районами города Минска и Нижнего Новгорода. И, конечно, у нас общая история, которая связывает нас с нерушимыми узами.