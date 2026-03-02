Группы в детсадах для детей до 2 лет – узнали, как малышам помогают адаптироваться в коллективе

Столица задает новый тренд на ясли. В Минске уже работает 120 таких групп. Условия для малышей комфортные. В каждой группе до 10 воспитанников. Родителям проверить наличие свободных мест можно в пару кликов на интерактивной карте на сайте Комитета по образованию.

Настасья Пинчук, корреспондент: С 1 марта в Беларуси в детских садах увеличивается количество групп для малышей до 2 лет. Для родителей это прекрасная возможность заниматься не только семьей, но и карьерой, а для детей это ранняя социализация.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Минск занимается системой образования, дошкольным образованием для деток от 1 до 2 лет уже 3 года. Это совместная инициатива. У родителей было желание выйти на работу, а мы понимаем, что отдав в дошкольное учреждение своего ребенка, родитель будет спокоен за его состояние и развитие. Мама может передохнуть, даже мы про это говорим, отдав ребеночка в детский сад, подумать о том, что и второй, и третий ребенок может появиться в семье. Это возможность реализоваться маме в какой-то другой области, пойти учиться. То есть здесь ряд вопросов, в том числе вопрос демографической безопасности.

Мы решили заглянуть в детский сад № 579 города Минска, чтобы увидеть обычный день из жизни малышей. Утро здесь начинается традиционно с приема и обязательного осмотра, гигиенических процедур и вкусного завтрака. После подкрепления сил наступает время для первых игр и развивающих занятий под руководством профессионалов. Затем прогулка на свежем воздухе, обед и дневной сон. Во второй половине дня ребят ждут полдники, свободное время для творчества и игр, в том числе на улице.