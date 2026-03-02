Группы в детсадах для детей до 2 лет – узнали, как малышам помогают адаптироваться в коллективе

Настасья Пинчук, корреспондент:
С 1 марта в Беларуси в детских садах увеличивается количество групп для малышей до 2 лет. Для родителей это прекрасная возможность заниматься не только семьей, но и карьерой, а для детей это ранняя социализация.
Столица задает новый тренд на ясли. В Минске уже работает 120 таких групп. Условия для малышей комфортные. В каждой группе до 10 воспитанников. Родителям проверить наличие свободных мест можно в пару кликов на интерактивной карте на сайте Комитета по образованию.
Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Минск занимается системой образования, дошкольным образованием для деток от 1 до 2 лет уже 3 года. Это совместная инициатива. У родителей было желание выйти на работу, а мы понимаем, что отдав в дошкольное учреждение своего ребенка, родитель будет спокоен за его состояние и развитие. Мама может передохнуть, даже мы про это говорим, отдав ребеночка в детский сад, подумать о том, что и второй, и третий ребенок может появиться в семье. Это возможность реализоваться маме в какой-то другой области, пойти учиться. То есть здесь ряд вопросов, в том числе вопрос демографической безопасности.
Мы решили заглянуть в детский сад № 579 города Минска, чтобы увидеть обычный день из жизни малышей. Утро здесь начинается традиционно с приема и обязательного осмотра, гигиенических процедур и вкусного завтрака. После подкрепления сил наступает время для первых игр и развивающих занятий под руководством профессионалов. Затем прогулка на свежем воздухе, обед и дневной сон. Во второй половине дня ребят ждут полдники, свободное время для творчества и игр, в том числе на улице.
О плюсах и минусах сада в возрасте до двух лет узнаем у психолога.
Ирина Карпович, психолог:
До 3 лет основная задача – это формирование именно безопасной привязанности, а не социализации ребенка, поэтому по большому счету до 3 лет различные кружки, развивашки и прочее нужно, скорее, родителю, нежели ребенку. Если говорить о ранней социализации, правда, детки разные. Кому-то это понравится, кому-то не очень. Также, если маленький ребенок идет в сад, очень важно количество ребят в группе, желательно до 10 человек.
Подробности в видео.