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5 туристов погибли на Мальдивах во время дайвинга

16 мая 2026 10:36
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Пять туристов погибли на Мальдивах во время дайвинга. Они исследовали подводные пещеры на опасной глубине. Примерно через час после погружения связь с группой оборвалась. Все произошло близ кораллового острова Вааву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристы из Италии погрузились в подводную пещеру на глубину больше 50 метров. Среди них были профессор биологии Генуэзского университета, ее дочь и трое их знакомых. Все профессионально занимались дайвингом. Сейчас пропавшими без вести считаются четыре человека, тело пятого уже подняли на берег. Поиски остальных продолжаются. 

Чтобы лично скоординировать действия береговой охраны, на место происшествия на скоростном катере прибыл президент Мальдив. По одной из версий, группа дайверов могла заблудиться в лабиринтах пещеры протяженностью 260 метров и не нашла выход своевременно.

# ЧП

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