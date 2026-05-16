Какие программы поддержки семей работают в Беларуси, обсудят в ток-шоу «Большой город»

Международный день семьи – это еще один повод задуматься о том, что для нас действительно важно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие программы поддержки семей реально работают и о чем мечтают маленькие белорусы?

Семья – это не только радость, но и большая ответственность. Куда можно обратиться за помощью, если возникают вопросы?

Как живут столичные семьи и что для них действительно важно?