Какие программы поддержки семей работают в Беларуси, обсудят в ток-шоу «Большой город»

Международный день семьи – это еще один повод задуматься о том, что для нас действительно важно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный день семьи – это еще один повод задуматься о том, что для нас действительно важно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие программы поддержки семей реально работают и о чем мечтают маленькие белорусы?
Семья – это не только радость, но и большая ответственность. Куда можно обратиться за помощью, если возникают вопросы?
Как живут столичные семьи и что для них действительно важно?
Об этом и не только – в программе «Большой город» 17 мая в 10:00 на СТВ.