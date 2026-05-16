Прямой эфир

Какие программы поддержки семей работают в Беларуси, обсудят в ток-шоу «Большой город»

16 мая 2026 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международный день семьи – это еще один повод задуматься о том, что для нас действительно важно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие программы поддержки семей работают в Беларуси, обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Какие программы поддержки семей реально работают и о чем мечтают маленькие белорусы?

Семья – это не только радость, но и большая ответственность. Куда можно обратиться за помощью, если возникают вопросы? 

Как живут столичные семьи и что для них действительно важно? 

Об этом и не только – в программе «Большой город» 17 мая в 10:00 на СТВ.

# Брак и семья # Многодетные семьи в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Дни Нижнего Новгорода проходят в Минске
16 мая 2026 08:38

Дни Нижнего Новгорода проходят в Минске

В Беларуси усилят меры киберзащиты
16 мая 2026 08:19

В Беларуси усилят меры киберзащиты

Лучшую военную семью года выбрали в Центральном доме офицеров
16 мая 2026 07:52

Лучшую военную семью года выбрали в Центральном доме офицеров