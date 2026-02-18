Расширение будет поэтапным! Около 300 детских садов уже открыли группы для детей до 2 лет

Значимый шаг в развитии системы дошкольного образования Беларуси. С 1 марта в каждом районе страны появятся детсадовские группы для малышей до двух лет. Решение связано с растущим запросом семей: все больше родителей планируют выходить на работу раньше. И система дошкольного образования должна гибко реагировать на эти изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 300 детских садов Беларуси могут предложить группы для самых юных. Расширение сети будет поэтапным и продуманным. В ближайшее время такую практику будут внедрять во всех дошкольных учреждениях страны.

Альбина Давидович, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования – начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

Во всех регионах республики сейчас изучается реальная потребность с учетом региональной специфики развития сети в конкретном районе в группах для детей до двух лет. По оперативным данным, которые мы имеем на сегодняшний момент, уже в конце февраля – начале марта около 115 новых групп для таких деток откроются в детских садах нашей страны. Где-то около 1000 малышей, мы ожидаем, к нам уже поступят в этот период.

Доступность дошкольного образования остается приоритетом государственной политики. Услугами охвачено более 90 % юных белорусов от года до шести лет. Создание и развитие групп для детей до двух лет – важная инвестиция в будущее, а также поддержка занятости женщин, укрепление института семьи и качественное образование с самых ранних лет жизни ребенка.