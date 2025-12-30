В Витебске в 2026 году откроют инновационный детский сад

Применение «зеленых» технологий во всех отраслях – один из приоритетов развития страны. Первый в Витебске и третий в Беларуси детский сад, построенный по экологическим стандартам, откроют в 2026 году. Учреждение рассчитано на 190 мест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проектом предусмотрена необычная планировка. Вместо традиционных коридоров доступ в групповые комнаты организован через просторный игровой зал. Инфраструктура продумана до мелочей: пищеблок, прачечная, технические помещения, административные кабинеты, ресурсный центр, музыкальный и спортивный залы с мультимедийным оборудованием. Предусмотрен отдельный вход в медицинский блок с изолятором. Также в детском саду разместится бассейн. Всего будет сформировано 10 возрастных групп.

Татьяна Савельева, заведующая витебским детским садом «Городок»:

Детский садик – это единственный в Витебске и Витебской области. Он сделан из деревянных каркасных конструкций, которые произведены в нашем белорусском городе Шклове. Вся мебель, весь текстиль, ковры – это тоже все отечественного производителя. Такое ноу-хау – это шкафчики в раздевальных помещениях групп с подогревом. В зимний период это будет чудесно для наших детей. Всегда вещи будут сухие. Конечно, хочется услышать детский смех. Хочется увидеть, как они всем этим распоряжаются, потому что все сделано только для них.

Продумали и благоустройство. Прилегающая территория разделена на тематические зоны: игровые площадки с теневыми навесами, спортивные и ландшафтные комплексы, а также зона для изучения правил дорожного движения.