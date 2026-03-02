В Воложинском районе открылась группа для малышей от 1 до 2 лет

Значимый шаг в развитии системы дошкольного образования. В центральном регионе заработали ясельные группы для детей до двух лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Потребность в местах для малышей в учреждениях дошкольного образования заранее изучалась.

Так, в городском поселке Ивенец Воложинского района готовы принимать новых воспитанников. В местном дошкольном центре развития ребенка функционирует ясельная группа, рассчитанная на 8 детей. Режим дня адаптирован с учетом возрастных особенностей, включая чередование спокойных игр, активных занятий, прогулок на свежем воздухе, дневной сон и режим питания.

Екатерина Мазаник, заведующая дошкольным центром развития ребенка г.п. Ивенец:

Для нас это не эксперимент, а ответ на реальные запросы семей. Сегодня многие мамы хотят выйти на работу раньше. Насколько данная группа будет востребована – покажет время. Но на сегодняшний день данная потребность в нашем учреждении имеется.

У детей будет возможность пройти мягкую адаптацию к изменившимся условиям, развивать навыки общения в игровой деятельности под руководством квалифицированных взрослых.

Сегодня в дошкольном центре развития ребенка занимаются свыше 190 ребят. С ними работают 25 педагогов: это воспитатели, дефектологи, психологи. Такой профессиональный подход позволяет обеспечить всестороннее развитие самых юных жителей района.