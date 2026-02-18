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Минобразования: с 1 марта в детсадах Беларуси появятся группы для детей до двух лет

18 февраля 2026 06:43
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С 1 марта в каждом районе Беларуси появятся группы для детей до двух лет. Об этом сообщили в Министерстве образования. Решение связано с растущим запросом семей: все больше родителей планируют выходить на работу раньше, и система дошкольного образования должна гибко реагировать на эти изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобразования: с 1 марта в детсадах Беларуси появятся группы для детей до двух лет-2

Сегодня детские сады в основном ориентированы на прием детей с двух лет, поскольку отпуск по уходу за ребенком длится до трех. Но законодательство позволяет формировать группы первого и второго раннего возраста, а также разновозрастные. Такие группы в стране уже работают, и их число будет увеличиваться. В Министерстве подчеркивают: расширение сети – это не только ответ на потребности родителей, но и поддержка занятости женщин, укрепление института семьи и повышение доступности качественного дошкольного образования с самых ранних лет. Организационная работа по созданию новых групп ведется во всех регионах. 

# Детские сады в Беларуси # Министерство образования Республики Беларусь

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