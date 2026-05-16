В Беларуси усилят меры киберзащиты

Беларусь усиливает меры кибербезопасности, передает БЕЛТА.
Соотвентствующее постановление Совета Министров «О центрах кибербезопасности» подписано премьер-министром Беларуси Александром Турчиным.
Документом предусматривается актуализация перечня государственных органов и других организаций, создающих центры по обеспечению кибербезопасности и реагирования на киберинциденты либо пользующихся услугами по обеспечению кибербезопасности у организаций, создающих подобные центры. Также постановление подразумевает актуализацию списка организаций, услугами которых госорганы и иные государственные организации могут воспользоваться для обеспечения кибербезопасности с применением процедуры закупки из одного источника.
Меры призваны усилить скоординированное реагирование на киберугрозы и защищенность объектов информационной инфраструктуры.
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