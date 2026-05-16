В Беларуси усилят меры киберзащиты

Трудяги неимоверные! Лукашенко рассказал о белорусских протестантах

В Беларуси протестанты не с 90-х обосновались. С этими идеями наши люди возвращались с заработков еще в начале 20 века. А смыслы реформации – как реакции на католицизм посеяли на религиозном поле еще магнаты Радзивилы. В XVI веке протестантизмом увлекся весь истеблишмент княжества