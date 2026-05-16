Семейный фестиваль «Вместе» проходит в Воложинском районе

Настоящий праздник творчества и семейного тепла. Воложинский район принимает фестиваль «Вместе». Он собрал 19 самых дружных и талантливых семей со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне участники успели познакомиться, обустроить быт, провести первые репетиции и даже устроить шумные спортивные соревнования. Сама идея показать творчество таких ярких команд принадлежит Белорусскому союзу женщин.

Сегодня гостей фестиваля ждет грандиозный гала-концерт. К слову, этот добрый праздник проходит уже в третий раз. И главная его цель, очень простая и близкая каждому, – напомнить, что нет ничего важнее поддержки близких, связи поколений и силы родного дома.