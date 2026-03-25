В регионах Беларуси запустили интерактивную карту детсадов с группами для самых маленьких

Родителям достаточно навести курсор на значок дошкольного учреждения. Затем отображается информация о детских садах, где есть группы для малышей до двух лет. Также предоставляются данные о наличии свободных мест в конкретном населенном пункте. Можно посмотреть контакты администрации и сразу подать заявление. Через портал «Е-Паслуга» доступна электронная постановка на учет и получение направления. Информация обновляется в режиме реального времени. Интерактивная карта по Минской области доступна на официальных сайтах районных управлений по образованию.

Наталья Сидоренко, начальник отдела дошкольного, общего среднего и среднего специального образования управления по образованию Молодечненского райисполкома:

В Молодеченском районе функционирует 46 детских садов, их посещает 4 480 воспитанников. Открытие групп раннего возраста обусловлено современным ритмом жизни: сегодня многие молодые мамы хотят раньше выйти на работу, чтобы самореализоваться в профессии, не упустить возможность карьерного роста. Открывая такие группы раннего возраста, мы предоставляем им такую возможность. На базе Государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка №19 города Молодечно» мы открыли первую такую группу у нас в городе для детей в возрасте от одного года до двух лет.

В Минской области работают 24 группы вместимостью до 10 малышей. В каждом районе по одной такой ясельной, а в Смолевичском – две.