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Европе угрожает дефицит лекарств из-за ситуации вокруг Ирана

16 мая 2026 10:44
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Европа оказалась на пороге масштабного дефицита лекарств. Под ударом самые ходовые медикаменты: от банального парацетамола до жизненно важных антибиотиков. Причина в морской блокаде Ормузского пролива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пишет влиятельное издание La Tribune, Европа в вопросах поставок веществ для фармацевтической промышленности на 80 % зависит от Китая и Индии, где сектор также дестабилизирован из-за цен на нефть и газ. Цепочки поставок нарушены также и из-за замедления авиационных маршрутов на Ближнем Востоке и в Азии.

# Кризис в ЕС

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