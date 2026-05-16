Европе угрожает дефицит лекарств из-за ситуации вокруг Ирана

Европа оказалась на пороге масштабного дефицита лекарств. Под ударом самые ходовые медикаменты: от банального парацетамола до жизненно важных антибиотиков. Причина в морской блокаде Ормузского пролива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пишет влиятельное издание La Tribune, Европа в вопросах поставок веществ для фармацевтической промышленности на 80 % зависит от Китая и Индии, где сектор также дестабилизирован из-за цен на нефть и газ. Цепочки поставок нарушены также и из-за замедления авиационных маршрутов на Ближнем Востоке и в Азии.