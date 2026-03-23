Интерактивная карта детских садов Беларуси пополнилась сведениями о группах раннего возраста

В интерактивной карте дошкольного образования Беларуси появилась новая функция. Теперь на ней можно увидеть детские сады, где работают группы для самых маленьких – малышей младше двух лет. Такие учреждения выделены отдельным цветом, чтобы родители могли быстро ориентироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в систему внесены данные о 465 садах. Группы раннего возраста есть во всех областях страны и в Минске. Расширение сети продолжается – летом еще три такие группы откроются в Могилевской области – в Белыничском, Глусском и Мстиславском районах. Карта обновляется в режиме реального времени. Пользователи могут проверить наличие свободных мест, посмотреть контакты администрации и сразу подать заявление. Через портал «Е-Паслуга» доступна электронная постановка на учет и получение направления в детский сад. Новая функция, как отмечают специалисты, должна упростить родителям поиск подходящего учреждения и сделать систему дошкольного образования более прозрачной и удобной.