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Интерактивная карта детских садов Беларуси пополнилась сведениями о группах раннего возраста

23 марта 2026 07:52
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В интерактивной карте дошкольного образования Беларуси появилась новая функция. Теперь на ней можно увидеть детские сады, где работают группы для самых маленьких – малышей младше двух лет. Такие учреждения выделены отдельным цветом, чтобы родители могли быстро ориентироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерактивная карта детских садов Беларуси пополнилась сведениями о группах раннего возраста-2

Сейчас в систему внесены данные о 465 садах. Группы раннего возраста есть во всех областях страны и в Минске. Расширение сети продолжается – летом еще три такие группы откроются в Могилевской области – в Белыничском, Глусском и Мстиславском районах. Карта обновляется в режиме реального времени. Пользователи могут проверить наличие свободных мест, посмотреть контакты администрации и сразу подать заявление. Через портал «Е-Паслуга» доступна электронная постановка на учет и получение направления в детский сад. Новая функция, как отмечают специалисты, должна упростить родителям поиск подходящего учреждения и сделать систему дошкольного образования более прозрачной и удобной.

# Детские сады в Беларуси

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