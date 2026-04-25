В Орше открыли новый детский сад на 175 мест

В Беларуси особое внимание уделяют развитию социальной сферы, особенно в регионах. Так, в Орше открыли новый детский сад № 47. Учреждение появилось в современном микрорайоне на пересечении улиц Ленина и Белинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый детский сад рассчитан на 175 мест. В здании оборудовали 9 групп, включая для малышей до двух лет. В учреждении появились бассейн, спортивный и музыкальный залы, компьютерная игровая комната, а также кабинет для занятий изобразительным искусством. Проект реализовали по современным стандартам.

Светлана Казакевич, заведующая детским садом №47 Орши:

Мы живем с вами в современном мире и у нас дети очень любят гаджеты. Мы ничего с этим сделать не можем, но мы можем направить это в правильное русло, использовать информационно-коммуникационные технологии для развития, для воспитания, для образования детей.

У нас тоже созданы необходимые условия. У нас есть интерактивный кабинет, где установлены современные компьютеры для детей, для взрослого. Есть мультиборд, где что-то можно решить в индивидуальном порядке и заниматься в компьютере. Но, конечно, мы соблюдаем все требования и санитарные нормы. Это ограничение времени занятия с компьютером. Поэтому у нас есть там столики, игры, которые подводят, подготавливают детей для того, чтобы они сели за компьютер и выполнил какое-то задание.