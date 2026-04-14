Рисунки витебских дошколят появятся на информационных листовках

В этом детском саду уже четыре года действует «Лесная академия», созданная по инициативе профильного ведомства. Сначала в ней участвовали только старшие группы, но позже проект увлек даже двухлетних малышей.

Татьяна Кабузан, заведующая детским садом № 35 Витебска «Витражи»:

Мы благодарны Витебскому лесхозу, потому что у нас есть единое образовательное пространство. Принимаем участие в различных акциях. Наши ребята открывали памятную доску на здании Витебского лесхоза. Мы открыли памятную аллею на территории детского сада. Мы ездили в питомник.

Сотрудники лесхоза – частые гости в учреждении: они проводят занятия и поддерживают инициативы по экологическому воспитанию. Например, именно они предложили детям вместе с родителями поучаствовать в конкурсе рисунков. Работы перенесут на буклеты.