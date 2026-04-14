Рисунки витебских дошколят появятся на информационных листовках

Рисунки витебских дошколят станут основой информационных листовок о противопожарной безопасности. Победителями соответствующего творческого конкурса стали воспитанники детского сада № 35, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рисунки витебских дошколят станут основой информационных листовок о противопожарной безопасности. Победителями соответствующего творческого конкурса стали воспитанники детского сада № 35, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом детском саду уже четыре года действует «Лесная академия», созданная по инициативе профильного ведомства. Сначала в ней участвовали только старшие группы, но позже проект увлек даже двухлетних малышей.
Татьяна Кабузан, заведующая детским садом № 35 Витебска «Витражи»:
Мы благодарны Витебскому лесхозу, потому что у нас есть единое образовательное пространство. Принимаем участие в различных акциях. Наши ребята открывали памятную доску на здании Витебского лесхоза. Мы открыли памятную аллею на территории детского сада. Мы ездили в питомник.
Сотрудники лесхоза – частые гости в учреждении: они проводят занятия и поддерживают инициативы по экологическому воспитанию. Например, именно они предложили детям вместе с родителями поучаствовать в конкурсе рисунков. Работы перенесут на буклеты.
Татьяна Иванченко, заместитель руководителя по идеологической работе Витебского лесхоза:
Основная его цель была в том, чтобы дети своим вкладом в бумагу, карандашом, красками показали, что важно беречь лес, бережно относиться к нему и делать все возможное, чтобы не допускать пожаров либо не бережного отношения к лесу.
Лесхоз подарил дошколятам специальную форму с эмблемами – это еще больше приобщает ребят к заботе о природе.