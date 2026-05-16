«Белая Русь» утвердила стратегию действий на ближайшую пятилетку

Поддержка семьи, развитие регионов и масштабные инвестиции в человеческий потенциал. Общественное объединение «Белая Русь» утвердило стратегию действий на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поддержка семьи, развитие регионов и масштабные инвестиции в человеческий потенциал. Общественное объединение «Белая Русь» утвердило стратегию действий на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 мая на внеочередном съезде в Минске делегаты приняли обновленный программный документ на период до 2030 года. В его основу легли семь масштабных проектов. Все они напрямую отражают государственные приоритеты, утвержденные на Всебелорусском народном собрании.
В центре внимания – защита традиционных ценностей, формирование четкой гражданской позиции общества и укрепление национальной безопасности. Каждое направление содержит не просто сухие декларации, а конкретные задачи, инструменты их реализации и четкие ориентиры. Примечательно, что впервые в практике объединения в документ заложены жесткие цифровые индикаторы эффективности работы.
Андрей Иванец, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», министр образования Беларуси:
Перед общественным объединением не стоят политические задачи. И в связи с этим программа в первую очередь нацелена на достижение тех целей, которые были приняты на заседании Всебелорусского народного собрания в программе социально-экономического развития страны.
Поэтому традиционно общественное объединение и все наши члены будут решать такие задачи, как поддержание семьи, традиционных семейных ценностей, демографическая безопасность. Немаловажным приоритетом и общественной инициативой новой программы нашего общественного объединения является развитие человеческого капитала.
Внеочередной съезд собрал почти 500 делегатов из всех регионов страны. В целом же в рядах общественного объединения «Белая Русь» сегодня насчитывается более 260 тысяч человек. На съезде также избрали нового делегата Всебелорусского народного собрания от общественного объединения «Белая Русь». Им стал Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси.