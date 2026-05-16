«Белая Русь» утвердила стратегию действий на ближайшую пятилетку

Поддержка семьи, развитие регионов и масштабные инвестиции в человеческий потенциал. Общественное объединение «Белая Русь» утвердило стратегию действий на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 мая на внеочередном съезде в Минске делегаты приняли обновленный программный документ на период до 2030 года. В его основу легли семь масштабных проектов. Все они напрямую отражают государственные приоритеты, утвержденные на Всебелорусском народном собрании. В центре внимания – защита традиционных ценностей, формирование четкой гражданской позиции общества и укрепление национальной безопасности. Каждое направление содержит не просто сухие декларации, а конкретные задачи, инструменты их реализации и четкие ориентиры. Примечательно, что впервые в практике объединения в документ заложены жесткие цифровые индикаторы эффективности работы.