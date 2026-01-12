Настоящий мультикультурный центр – новый детский сад открылся в Смиловичах

Улучшение качества жизни и создание доступной инфраструктуры – приоритет развития страны на пятилетку. Ежегодно в Минской области на развитие социальной сферы направляют около 200 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, продолжается строительство станции переливания крови в Борисове, а в Заславле возводится больница и ФОК, появится физкультурно-оздоровительный комплекс и в Несвиже.

Строятся объекты образования в Жодино, Прилуках и Смолевичах. Введены в эксплуатацию начальная школа и детский сад в Слуцке. Дошкольное учреждение открылось и в городском поселке Смиловичи. Какие условия создают для развития детей? Материал Анны Куртасовой. Детский сад – настоящий мультикультурный центр. В новостройке залы хореографии, сенсорная комната, центр творческого развития. Уютные и яркие группы.

Жанна Бречко, заведующая детским садом № 3 Смиловичей:

Пришло к нам 125 ребят. В учреждении образования созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания наших воспитанников. Для коррекционной и психологической работы открыты кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога. Есть собственный бассейн.

Анна Куртасова, корреспондент:

Каждый холл тематически оформлен. Есть интерактивные площадки. Например, это – Шахматное Королевство, где каждый ребенок сможет познакомиться с интеллектуальной игрой, которая сочетает в себе спорт, науку и искусство.

В зоне «Текнокреатив» ребята будут работать на компьютерах и познавать мир лего и роботов. Здесь с юных лет растят будущих инженеров и программистов. Много работают в патриотическом направлении. Один из проектов, который уже реализуют, – история городского поселка Смиловичи и его многонациональная культура. Для всестороннего развития ребят воспитатели разработали авторские дидактические игры, например, знакомят с профессиями.

Я расскажу вам о профессии «ветеринарный врач». Ветеринарный врач работает в ветеринарной клинике, у него бывают разные пациенты: большие собаки и маленькие морские свинки.