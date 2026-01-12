Настоящий мультикультурный центр – новый детский сад открылся в Смиловичах
Улучшение качества жизни и создание доступной инфраструктуры – приоритет развития страны на пятилетку. Ежегодно в Минской области на развитие социальной сферы направляют около 200 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, продолжается строительство станции переливания крови в Борисове, а в Заславле возводится больница и ФОК, появится физкультурно-оздоровительный комплекс и в Несвиже.
Строятся объекты образования в Жодино, Прилуках и Смолевичах. Введены в эксплуатацию начальная школа и детский сад в Слуцке. Дошкольное учреждение открылось и в городском поселке Смиловичи.
Какие условия создают для развития детей? Материал Анны Куртасовой.
Детский сад – настоящий мультикультурный центр. В новостройке залы хореографии, сенсорная комната, центр творческого развития. Уютные и яркие группы.
Жанна Бречко, заведующая детским садом № 3 Смиловичей:
Пришло к нам 125 ребят. В учреждении образования созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания наших воспитанников.
Для коррекционной и психологической работы открыты кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога. Есть собственный бассейн.
Анна Куртасова, корреспондент:
Каждый холл тематически оформлен. Есть интерактивные площадки. Например, это – Шахматное Королевство, где каждый ребенок сможет познакомиться с интеллектуальной игрой, которая сочетает в себе спорт, науку и искусство.
В зоне «Текнокреатив» ребята будут работать на компьютерах и познавать мир лего и роботов. Здесь с юных лет растят будущих инженеров и программистов. Много работают в патриотическом направлении. Один из проектов, который уже реализуют, – история городского поселка Смиловичи и его многонациональная культура. Для всестороннего развития ребят воспитатели разработали авторские дидактические игры, например, знакомят с профессиями.
Я расскажу вам о профессии «ветеринарный врач». Ветеринарный врач работает в ветеринарной клинике, у него бывают разные пациенты: большие собаки и маленькие морские свинки.
Как вести себя на дороге, пользоваться электроприборами и куда звонить в случае ЧС. Создан центр «Планета безопасности». Для этого есть специальные мультиборды с заданиями, чтобы закрепить усвоенный материал.
Детский сад рассчитан на 230 мест. Посещать дошкольное учреждение смогут не только малыши из Смиловичей, но и ближайших сельских населенных пунктов. Развивать их будут 15 педагогов, 10 из них – молодые специалисты.
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