Новости по тегу #Детская железная дорога

Настоящий городок увлечений развернулся на станции «Сосновый Бор». Здесь подготовили более 10 интерактивных площадок для детей.
На маленьком поезде прямо в большую осень в Минске приближается к завершению 71-й сезон перевозок на Детской железной дороге имени Константина Сергеевича Заслонова. Как провела лето юная магистраль и как пройдет предстоящий сентябрьский праздник?
В 2026 году ряды воспитанников Детской железной дороги пополнили 200 школьников, но и опытные ребята не стоят на месте – осваивают новые должности. Для них это больше, чем игра и первый шаг в профессию: почти половина выпускников в дальнейшем поступают в железнодорожные колледжи и вузы.
Куда поехать, чтобы праздник запомнился надолго? Один из самых волшебных маршрутов предлагает Детская железная дорога.
В 70-м сезоне состоялись 700 рейсов по маршруту Заслоново – Сосновый Бор. Теперь стальная магистраль в миниатюре готовится к зимним праздникам.
В нашей стране водить поезда могут даже дети. Правда, под чутким руководством и контролем взрослых и только на детской железной дороге имени Константина Заслонова.
Детская железная дорога имени Заслонова отмечает юбилей.
За это время через школу юных железнодорожников прошли более 14 тысяч ребят. Вдохновившись романтикой работы под стук колес, многие решили связать с железной дорогой карьеру.
Президент выразил убеждение, что славные традиции, заложенные несколькими поколениями воспитанников и работников, будут только крепнуть и развиваться.
70-летний юбилей отмечает «Малая белорусская». Именно так железнодорожники называют детскую стальную магистраль.
Несмотря на название, в Детской железной дороге все настоящее: и тепловозы с вагонами, и правила движения, и машинисты, и проводники, и начальники станций. Вот только работают на ней школьники.
Кроме маленьких белорусов и их родителей, посетителями Детской железной дороги стали гости из России, Казахстана и Китая.
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