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Новости по тегу #Детская железная дорога

Детская железная дорога подготовила увлекательную программу для юных белорусов
29 августа 2026 14:18

Детская железная дорога подготовила увлекательную программу для юных белорусов

Завершается 71-й сезон перевозок на Детской железной дороге. Как провела лето юная магистраль?
29 августа 2026 13:17

Завершается 71-й сезон перевозок на Детской железной дороге. Как провела лето юная магистраль?

Детская железная дорога в Минске открыла сезон летних перевозок
02 мая 2026 07:48

Детская железная дорога в Минске открыла сезон летних перевозок

Путешествие в зимнюю сказку – на Детской железной дороге курсирует «Новогодний экспресс»
25 декабря 2025 17:32

Путешествие в зимнюю сказку – на Детской железной дороге курсирует «Новогодний экспресс»

Сезон завершён! Более 45 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога с начала лета
15 сентября 2025 07:02

Сезон завершён! Более 45 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога с начала лета

Сигналы, графики, форма и пассажиры – здесь все всерьез. Побывали на Детской железной дороге
15 июля 2025 13:08

Сигналы, графики, форма и пассажиры – здесь все всерьез. Побывали на Детской железной дороге

Здесь всё по-настоящему. Отправились по юбилейному маршруту Детской железной дороги
09 июля 2025 18:06

Здесь всё по-настоящему. Отправились по юбилейному маршруту Детской железной дороги

70 лет в пути! Детская железная дорога имени Заслонова отмечает юбилей
09 июля 2025 10:45

70 лет в пути! Детская железная дорога имени Заслонова отмечает юбилей

Лукашенко поздравил коллектив и воспитанников Детской железной дороги с её 70-летием
09 июля 2025 07:33

Лукашенко поздравил коллектив и воспитанников Детской железной дороги с её 70-летием

Детской железной дороге – 70 лет! Рассказываем интересные факты о ней
07 июля 2025 10:21

Детской железной дороге – 70 лет! Рассказываем интересные факты о ней

Детская железная дорога в Минске открыла 70-й юбилейный сезон – какие мероприятия запланированы?
01 мая 2025 17:22

Детская железная дорога в Минске открыла 70-й юбилейный сезон – какие мероприятия запланированы?

Детская железная дорога за время праздников перевезла около 11 тысяч пассажиров
09 января 2025 06:46

Детская железная дорога за время праздников перевезла около 11 тысяч пассажиров