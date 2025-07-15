Сигналы, графики, форма и пассажиры – здесь все всерьез. Побывали на Детской железной дороге

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В нашей стране водить поезда могут даже дети. Правда, под чутким руководством и контролем взрослых и только на детской железной дороге имени Константина Заслонова. Сегодня у правого крыла юный железнодорожник Дмитрий Юртаев. Этому молодому человеку доверили управлять тепловозом. Позади три года обучения на детской стальной магистрали и сдача экзамена. Да-да, все серьезно.