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Сигналы, графики, форма и пассажиры – здесь все всерьез. Побывали на Детской железной дороге

15 июля 2025 13:08
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

Сигналы, графики, форма и пассажиры – здесь все всерьез. Побывали на Детской железной дороге-2

В нашей стране водить поезда могут даже дети. Правда, под чутким руководством и контролем взрослых и только на детской железной дороге имени Константина Заслонова. Сегодня у правого крыла юный железнодорожник Дмитрий Юртаев. Этому молодому человеку доверили управлять тепловозом. Позади три года обучения на детской стальной магистрали и сдача экзамена. Да-да, все серьезно. 

Подробности в видео.

# Детская железная дорога # Вероника Макаревич

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