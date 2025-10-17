В Витебске открылась выставка, посвященная материнству и семейным традициям

Неделя родительской любви продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в Витебске предложили взглянуть на сохранение семейных традиций через вышивку. В городе открылась экспозиция «Связь времен и поколений». Представлено более 70 работ. Многие из них – настоящие реликвии.

Гости могут увидеть разнообразие техник вышивки: гладь, крестик, старинное ришелье, в том числе образцы 1948 года. Есть и современные реконструкции рушников и скатертей, выполненные по старинным узорам. Сохраняют уникальные техники и традиции рукоделия в клубе любителей вышивки Центра культуры «Витебск». Для начинающих и опытных мастеров это уже третий всеобщий показ своих трудов.

Галина Хиневич, руководитель клуба любителей вышивки «Волшебная нить» Центра культуры «Витебск»: Рушник – это главное семейное достояние. И сегодня мы представляем такие рушники, которые нашим участникам клуба передали их мамы, их бабушки. Мы тоже начали делать свои рушники. И мы продолжаем делать рушники по узорам наших бабушек. И свадебные, и венчальные.

Светлана Зеленовская, методист отдела культурно-массовой работы центра культуры «Витебск»:

Рушники – это отличный пример культурного кода нашей нации. То есть, на мой взгляд, именно рушники, вышиванки, наши традиции закладывают нашу идентичность и отличают наш народ от других народов.

Увидеть уникальные образцы вышивки можно будет на протяжении всей Недели родительской любви.