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В США упал небольшой самолёт – есть жертвы

17 октября 2025 06:38
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Три человека погибли в авиакатастрофе в Мичигане. Там рухнул небольшой самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США упал небольшой самолёт – есть жертвы-2

Трагедия произошла в городе Клинтон. Летательный аппарат упал в лесопарковой зоне недалеко от жилых кварталов. Жертвами инцидента стали находившиеся на борту пилот и двое пассажиров. Кому принадлежал самолет и куда он направлялся – выясняют следователи и специалисты Федерального управления гражданской авиации. Эксперты работают на месте ЧП. Им же предстоит определить, что послужило причиной крушения.

# Самолет # США

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