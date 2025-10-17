В США упал небольшой самолёт – есть жертвы

Три человека погибли в авиакатастрофе в Мичигане. Там рухнул небольшой самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в городе Клинтон. Летательный аппарат упал в лесопарковой зоне недалеко от жилых кварталов. Жертвами инцидента стали находившиеся на борту пилот и двое пассажиров. Кому принадлежал самолет и куда он направлялся – выясняют следователи и специалисты Федерального управления гражданской авиации. Эксперты работают на месте ЧП. Им же предстоит определить, что послужило причиной крушения.